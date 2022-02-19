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【確診個案】港鐵再多51宗員工初步確診　涉站務、鐵路及巴士車務等職務【不斷更新】

社會 23:28 2022/02/19

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本港確診個案持續上升，檢測服務需求亦大增。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施、港鐵等公營機構今日（19日）再有職員確診或初步確診。

【23:30】

港鐵公司最新有51宗員工及承辦商人員初步確診個案，當中包括31宗快速測試結果呈陽性的個案。20宗初步確診的個案分別涉及站務、清潔、保安、鐵道車輛維修、基建維修及後勤員工。

至於31宗快速測試結果呈陽性的個案，則分別涉及站務、鐵路及巴士車務、維修、保安、人才管理，以及承辦商清潔.和車站承辦商的員工。

港鐵至今已有超過200名車務及維修員工與承辦商人員確診的個案，這尚未計及因為被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等原因而未能上班的個案。一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

【10:00】

香港郵政今日（19日）表示，由於一名東九龍政府合署外判清潔人員初步確診新冠病毒，東九龍郵政局今日至2月22日關閉進行清潔消毒。

該名清潔人員的工作地點包括東九龍郵政局。最近一次上班日期為2月18日。她在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政已安排該局所有人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

因應東九龍郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）關閉，市民可到就近的觀塘郵政局（鴻圖道52號）使用郵政服務。就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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