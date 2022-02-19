【確診個案】香港郵政外判清潔工初步確診　東九龍郵政局今起關閉進行清潔消毒【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（19日）再有職員確診或初步確診。

【09:55】

香港郵政今日（19日）表示，由於一名東九龍政府合署外判清潔人員初步確診新冠病毒，東九龍郵政局今日至2月22日關閉進行清潔消毒。

該名清潔人員的工作地點包括東九龍郵政局。最近一次上班日期為2月18日。她在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政已安排該局所有人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

因應東九龍郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）關閉，市民可到就近的觀塘郵政局（鴻圖道52號）使用郵政服務。就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組