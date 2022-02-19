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【抗疫的士】司機沒穿好防護衣及面罩　車Cam拍得司機零裝備車內吃飯

健康 16:52 2022/02/19

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有多的士司機沒穿好保護衣。

第五波疫情持續爆發，今日（19日）本地新增6,063宗確診，初步確診7,400宗。為配合輕微病徵的確診者往返診所，運房局已聯同的士業界設立專屬的士車隊，有300架專屬「抗疫的士」於2月18日起提供服務。

運房局發表示，專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括防護面罩（非駕駛時）、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試結果呈陰性才可提供服務。

專屬的士車身上會貼有特定標示，以供市民識別，會免費接載確診者往返醫管局7間指定診所及其住所，首階段實行14天。

服務推行首日，有網民就拍得有「抗疫的士」司機未有嚴格遵守運房局指引。有網民於Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組發文表示，發現有兩輪抗疫的士停泊在一旁約兩個多小時等收工，質疑兩名司機「蛇王」。「抗疫的士」司機日薪約3,000元。

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另外，有網民於Facebook「公務員secret 」發佈，有抗疫的士司機沒有身穿防護衣，在的士「除罩食飯」，認為會增加自身染疫風險。

另一片段可見，有防疫司機未有穿上防護裝備，與其他的士司機談天、甚至在車箱「除罩食煙」，網民擔心抗疫的士變成了播疫的士。

「抗疫的士」可供已預約指定診所服務的求診人士由2月18日起，上午7時起透過專設的預約平台或由同日起每日上午8時至晚上10時致電3693  4770預約專屬車隊服務。

市民需提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

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記者：蕭雅文

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