【抗疫基金6.0】遊戲機中心及麻將或天九耍樂處所持有人　下周一起可申請資助

▲ 「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」下周一（21日）起接受申請。（資料圖片）

政府早前宣布推出第6輪「防疫抗疫基金」，為受疫情和持續收緊社交距離措施重創的行業，包括遊戲機中心及麻將或天九耍樂處所提供所需支援。「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」下星期一（21日）開始接受申請。



「遊戲機中心資助計劃」為每個在《遊戲機中心條例》（第435章）下獲發牌的合資格遊戲機中心營運者、已獲豁免受該條例規管（或已遞交相關豁免申請）的合資格電競場地營運者及已向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）登記的合資格互聯網電腦服務中心營運者，提供10萬元資助。



「麻將／天九牌照持有人資助計劃」則為每個在《賭博條例》（第148章）下獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人提供10萬元資助。



以上牌照必須按相關條例於今年1月7日或之前獲簽發。詳細申請資格及要求請參閱申請表格及申請指引。兩項資助計劃的申請表格及申請指引由2月21日起可於牌照處網頁下載。

牌照處亦會發出電郵或信件予相關牌照持有人或場所負責人通知有關資助計劃。以上資助計劃的截止申請日期為今年3月21日。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，最快可於約兩星期內發放資助。如欲查詢詳情，請致電2116 5230（遊戲機中心資助計劃）或 2117 2977（麻將／天九牌照持有人資助計劃）聯絡牌照處，或瀏覽牌照處網頁。

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責任編輯：郭詩詩