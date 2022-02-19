【第五波疫情】政府交代最新疫情　確診6,063宗15人染疫亡【不斷更新】

▲ 本港新冠疫情嚴峻。

新冠疫情嚴峻，今日（19日）新增6,063宗確診，初步確診7,400宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】

張竹君指疫情仍未有回落跡象，相信仍需一段時間。即睇：【下一頁】

【16:49】

張竹君稱，將軍澳–藍田隧道前幾天已出現群組感染個案，已要求他們作大清洗，要再跟進才可知實際感染數字。即睇：【下一頁】

【16:42】

單日錄160位醫護初步確診，30多名病人入院篩查時初確。即睇：【下一頁】

【16:41】

何婉霞指，醫管局正與港府商討增隔離設施，感謝私家同業加入抗疫團隊。即睇：【下一頁】

【16:37】

一名捐血人士確診，1月27日曾於西九龍捐血站捐血，已製成3種血製品，並用於至少2名病人。

其中血小板已用於屯門醫院一名病人，而紅血球用於另一病人，兩名病人的檢測結果呈陰性。即睇：【下一頁】

【16:35】

醫管局稱，單日錄15人染疫離世。逾10名病人命危，年齡介乎45-93歲。

【16:32】

張竹君稱，本港新增6,063宗確診，其中4宗屬於輸入個案。9,865名人士正接受家居隔離。

另外再多30間院舍出現感染個案，有院友或職員確診，至今有逾190間院舍有確診個案，涉及120個職員及450院友染疫。即睇：【下一頁】

張竹君表示，12月31日至今的死亡個案中，僅有6人有打針，其他沒打針。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：TOPick港聞組