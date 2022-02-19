【公院爆煲】醫管局指正與港府商討增隔離設施　感謝私家同業加入抗疫團隊

▲ （黃傑偉攝）

新冠病毒確診者急增，令公營醫療系統不勝負荷，過去數日大量病人在醫院外露天地方等候入院。醫管局行政總裁高拔陞表示，對相關情況感不好意思，當局正計劃把日間診療中心、復康中心等更改為病房，一般院內的空氣流轉不太差，當局會加設臨時設施。詳情即看：【下一頁】

▲ 明愛醫院急症室病床爆滿情況。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）下午出席疫情記者會。今日確診個案6,063宗，同日錄7,400宗初步確診。

何婉霞指，現時在戶外病人主要是作分流檢測，搬運病人的過程好困難，感謝同事的努力及病人的理解，對近日等候的病人說「不好意思」，擔心每日千名確診病人，會加速隔離設施的飽和，正與港府商討盡快增加隔離設施的容量，當區正物色不同社區隔離設施，又指已縮減大量非緊急服務，過去數天已呼籲私家同業幫忙加入抗疫團隊，今日再次優化系統，呼籲私人醫療機構的同業盡力幫忙，一同共同抗疫。

有記者指廣華醫院仍有長者在戶外等候入院，何婉霞稱，院方已盡量安排病人在急症室求醫時在室內等候，由於醫療程序複雜，部分於室外的病人是等待分流檢測、照X光或抽血，有相對年輕病人或因室內侷促，而選擇在戶外等候，不過為數不多，已吸取經驗盡量安排病人在戶內等候，由於求診人士眾多希望病人體諒。

醫管局正透過公私營協作計劃，將骨科手術分配予私院處理，亦正商討其他可行合作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜