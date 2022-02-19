【醫護染疫】再多160位醫護初步確診　30多名病人入院篩查時初確

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情重創公營醫療體系，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）下午出席疫情記者會。今日確診個案6,063宗，同日錄7400宗初步確診。

何婉霞表示，有160位醫護初步確診，大部分於社區或家居感染，當局稍後會再公布詳細內容；30多名病人入院篩查時初確，約60名同房病人被列為密切接觸者。

現時共有3,312名確診及初步確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中多人情況危殆，有264人康復出院。另有約2400人於竹篙灣隔離，110多名在荃灣社區隔離設施。公立醫院隔離病床使用率已達9成，為隔離病床使用率的上限。

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責任編輯：陳麗娜