【第五波疫情】今日新增8,798宗確診個案　累計已逾7萬宗陽性個案【不斷更新】

▲ 今日新增8,798宗確診個案，累計已逾7萬宗陽性個案。

本港新冠疫情持續嚴峻，食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（24日）出席記者會交代最新疫情。

【17:34】

港府今起允許內地人士免註冊來港抗疫，徐德義指，現時屬緊急情況「須去扭鬆法律的樽頸」，細節留待日後公布，詳情即看【下一頁】。

【17:30】

徐德義指，食物及衞生局局長陳肇始已與中醫界會面探討使用中醫藥治療新冠病人，竹篙灣隔離中心現時亦有中醫會診服務，詳情即看【下一頁】。

【17:10】

一名快速測試呈陽性的4歲男童昨晚發燒、抽筋，送往仁濟醫院後現情況穩定，詳情即看【下一頁】。

【17:00】

醫院管理局指，旗下職員感染新冠Omicron變異病毒7天後若抗原測試呈陰性，可返回工作崗位，相關措施已知會衞生署。基於外國資料顯示，感染第7天後病毒活性很低；但為審慎起見，康復後職員須每天進行快速抗原測試，工作時要穿著合適的個人防護裝備，不要聚餐及不要單獨用膳保持社交距離。

【16:51】

浸會醫院提供12張病床，接收九龍東聯網醫院非新冠病人，詳情即看【下一頁】。

【16:47】

天水圍醫院本周六（26日）起將300張病床改作接收新冠病人，仍維持緊急服務，救護車只將有緊急需要的病人送往上述醫院，其餘病人將送往屯門醫院，若市民自行到急症室求診服務則不受影響，詳情即看【下一頁】。消防處昨日嚴重延誤處理個案達358宗，醫管局呼籲輕微者勿召救護車到急症室，詳情即看【下一頁】。

今日再多一名9歲男童今早昏迷入院經搶救不治，成為疫下第4名離世染疫兒童，該名男童生前患有肌肉的長期病，詳情即看【下一頁】。

【16:43】

醫院管理局指，過去24小時再多50人離世，分別是35男15女，45人屬60歲以上長者，當中只有8名死者接種至少一針，詳情即看【下一頁】。約10名病人入院篩查時初確，至今共有1,668名醫管局員工染疫，詳情即看【下一頁】。

▲ 政府交代最新疫情。（梁偉榮攝）

張竹君指，今日新增8,798宗確診個案，4,212宗由醫管局確診，4286宗由衞生署化驗所覆核，當中19宗帶L452R變種病毒，4434宗帶Omicron變種病毒，130宗因病毒量太少未能進行變種病毒測試，餘下3宗未有進行分析，昨日錄17269宗呈報個案；今日確診個案中有3宗是輸入性個案，其餘屬本地個案。

徐德義指，第五波疫情至今陽性個案累計至6萬宗，平均每一個案傳3.3人，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜