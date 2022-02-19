【居屋2022】啟德啟欣苑細單位廁所僅22呎　白表首期$12萬起買開放式

▲ 啟德啟欣苑入場費低至124萬元，但單位面積僅186平方呎起，被指是「龍床盤」。（資料圖片）

新居屋下周五接受申請，屋苑單位開則揭盅，其中北角驥華苑部分戶型可望維港，但單位面積較細，每層料僅1戶可間成2房。而啟德啟欣苑入場費低至124萬元，但單位面積僅186平方呎起，被指是「龍床盤」。

房委會委員招國偉料銷情吸引，收表數量約35萬宗，指驥華苑位置優越，較受「家有長者」家庭追捧。至於一人申請者，他建議「吼實」啟德啟欣苑及裕雅苑細單位。

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單位四正 僅1伙屬兩房戶型

新一期居屋共7個屋苑以市價51折「封頂」推售，其中北角驥華苑屬近期罕見的港島居屋盤。

房委會昨公布最新售樓資料，驥華苑共248伙，開則以細單位為主，一梯8伙之中，僅1個單位屬兩房戶型，但多數單位開則四正，中高層約4個向北單位或可望海，但景觀或遭鄰近私樓阻擋。

土瓜灣冠山苑距離港鐵站僅3分鐘路程，每層約15個單位，其中7伙1房及開放式戶型有露台，面積逾30呎，也計入實用面積；加上部分單位面向東九龍走廊，住戶或受交通噪音影響。

至於9月落成的東涌裕雅苑，D座和E座部分單位或可望機場島海景。單位開則方面，裕雅苑提供開放式、一房、兩房兩廁設計都有；但屋苑東北面正進行填海工程，加上屋苑距離港鐵東涌站逾10分鐘路程，交通較不便。

一人申請 聚焦啟欣苑裕雅苑

而啟德啟欣苑入場費低至124萬元，但單位面積僅186平方呎起，被指是「龍床盤」，每層各有4伙，也屬於「尾房」，不過扣除廚房廁所後，客飯廳只有約100呎空間，而廁所偏細只有約22呎。

房委會委員招國偉估計，今期屋苑選址多元化，疫情未必打擊認購意慾，料可吸引約35萬宗申請。他認為驥華苑較受「家有長者」申請者追捧；一人申請者可留意啟欣苑及裕雅苑細單位。

新居屋共8,926伙，還有安達臣安秀苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。另外房協亦公布27伙貨尾單位的售價，因應今年折扣率高，售價也較早年推售時稍低。

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記者：陳梓蔚