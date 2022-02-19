【公院淪陷】90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍 女兒心痛：好像虐待長者

▲ 90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍。

本港第五波疫情令醫療服務幾乎崩潰，有醫護以「難民營」形容目前公院情況，指2名夜更護士要照顧120名確診人士。目前仍有確診者要在醫院的帳篷等候入院。

天文台預測今日（19日）下午及今晚天氣密雲，間中有雨，天氣寒冷。展望明日（20日）至星期二（22日）持續寒冷，雨勢較為頻密，風勢頗大，市區氣溫下降至8度左右，新界再低幾度。

根據無綫新聞報道，一名90多歲的龔婆婆要長期卧床，她住的護老院上星期五有職員染疫，全院長者撤離到亞博館檢疫。到星期日下午，龔婆婆發燒，當晚被轉送北大嶼山醫院，在急症室確診。

她的女兒黃女士星期一收到消息，第二日趕到北大嶼山醫院，發現媽媽已被推出門外的一個帳篷內。黃女士引述醫院職員表示，北大嶼山醫院是不會接收確診者，即使有床位，都不會接收病人，而醫院亦沒有隔離病房，龔婆婆要等中央派位，看看哪間醫院有床位才能接收婆婆。社署解釋，是按衞生防護中心建議處理個案，而醫管局說，該名病人已經送回室內。

黃女士說，她前後兩次到醫院，醫院都不容許她見無自理能力的媽媽：「心情當然很不安樂、很不開心的，拿一些被鋪、氈、襪。我說麻煩你幫她穿，因為她不會穿，你放在她旁邊，根本她完全都不懂，說會拿過去，但是有沒有穿、有沒有蓋，我就不知道了。」

黃女士在香港長大，從來無想過病人會淪落至此：「要睡在街上，真的很唏噓，我覺得香港現在變成一個難民營。90歲長期病患、不良於行、不會表達、意識模糊，一天要吃20多顆藥，還要吃糊加凝固粉。確診者睡在街上、睡一個禮拜，不能入院，我真的覺得好像虐待長者。」

西九新動力九龍西議員梁文廣批評，如果政府無法確保病人去到醫院，得到適切的照顧或者診治，貿然送病人去醫院，反而是把長者病人放在一個更加危險的處境中。

他認為北大嶼山醫院處理時應該更「人性化」，不應要長者在門外等幾日。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日出席記者會表示，明白天氣凍，醫管局已汲取經驗，目前已將病人移送到室內等候。