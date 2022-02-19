【快速測試】七師傅佛堂派快測套裝 ToNick向醫護致敬憑歌寄意：多謝你繼續撐住
疫情嚴峻以致人心惶惶，街上的物資包括快速測試套裝、食物等經常被抬價或搶購一空。
幸好，不少有心人如樂隊ToNick主音趙善恆、「七師傅」七仙羽等出錢出力，免費派出快速測試套裝，與大家一起共渡難關。
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行善助人的七師傅於社交平台發帖文，她表示：
疫情大爆發，爲人爲己，每三日自己做測試。
如果你貧窮沒有能力買，可以來我佛堂免費取，取完即止。
祝福大家身體健康丶長命百歲丶百毒不侵。
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恆仔旗下的餐廳於社交平台出發出公告，預告將於2月21中午12時於其門市荃灣分店派發合共200盒的快速測試套裝，帖文寫道：
疫情日漸嚴峻😔大家真係要多加小心！！
麻辣風雲希望為大家出一分支持🙇🏻♂️
連日四處搜羅快速測試套裝免費派發比大家
由於貨源緊張，今次只能派200盒🙏🏻
我哋將繼續盡力搜羅更多貨量，務求幫到最多嘅街坊及員工！
只望疫情盡快緩和！
大家平安健康🙏🏻
盡快恢復我們熟悉的社會❤️
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恆仔所屬樂隊ToNick分享其歌曲《一口氣》，並謂：
我們的歌曲《一口氣》紀錄疫症下的香港，於2020年面世時是這樣寫的：
"2020年，疫症彌漫全球，由年初到現在，我們已經面戴口罩超過八個月。......(刪減篇幅................)全憑"一口氣"一直撐住，為的也是有一天脫下口罩，齊齊呼吸"一口氣"。"
當時沒有想過這段文字18個月後依然適用。
那麼我們也想告訴你，2022年2月的今天，我們也沒有變，一樣會繼續憑"一口氣"一直撐住。
致所有醫護人員、各行各業的朋友、香港人
"辛苦晒！你哋都好犀利，多謝你繼續撐住。"
希望有需要的人能獲得幫助，亦期望疫情盡快遠離。
撰文 : TOPick柴犬出動