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【快速測試】七師傅佛堂派快測套裝　ToNick向醫護致敬憑歌寄意：多謝你繼續撐住

娛樂 17:00 2022/02/19

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

「七師傅」七仙羽和樂隊ToNick主音趙善恆分別派發快速測試套裝。

疫情嚴峻以致人心惶惶，街上的物資包括快速測試套裝、食物等經常被抬價或搶購一空。

幸好，不少有心人如樂隊ToNick主音趙善恆、「七師傅」七仙羽等出錢出力，免費派出快速測試套裝，與大家一起共渡難關。

【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感

（IG圖片）

行善助人的七師傅於社交平台發帖文，她表示：

疫情大爆發，爲人爲己，每三日自己做測試。

如果你貧窮沒有能力買，可以來我佛堂免費取，取完即止。

祝福大家身體健康丶長命百歲丶百毒不侵。

【七福星】七仙羽為ERROR成員催運　193+吳保錡穿內衣撼MIRROR內褲廣告

（IG圖片）

恆仔旗下的餐廳於社交平台出發出公告，預告將於2月21中午12時於其門市荃灣分店派發合共200盒的快速測試套裝，帖文寫道：

疫情日漸嚴峻😔大家真係要多加小心！！

麻辣風雲希望為大家出一分支持🙇🏻‍♂️

連日四處搜羅快速測試套裝免費派發比大家

由於貨源緊張，今次只能派200盒🙏🏻

我哋將繼續盡力搜羅更多貨量，務求幫到最多嘅街坊及員工！

只望疫情盡快緩和！

大家平安健康🙏🏻

盡快恢復我們熟悉的社會❤️

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

恆仔所屬樂隊ToNick分享其歌曲《一口氣》，並謂：

我們的歌曲《一口氣》紀錄疫症下的香港，於2020年面世時是這樣寫的：

"2020年，疫症彌漫全球，由年初到現在，我們已經面戴口罩超過八個月。......(刪減篇幅................)全憑"一口氣"一直撐住，為的也是有一天脫下口罩，齊齊呼吸"一口氣"。"

當時沒有想過這段文字18個月後依然適用。

那麼我們也想告訴你，2022年2月的今天，我們也沒有變，一樣會繼續憑"一口氣"一直撐住。

致所有醫護人員、各行各業的朋友、香港人

"辛苦晒！你哋都好犀利，多謝你繼續撐住。"

希望有需要的人能獲得幫助，亦期望疫情盡快遠離。

撰文 : TOPick柴犬出動

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