【快速測試】七師傅佛堂派快測套裝　ToNick向醫護致敬憑歌寄意：多謝你繼續撐住

疫情嚴峻以致人心惶惶，街上的物資包括快速測試套裝、食物等經常被抬價或搶購一空。

幸好，不少有心人如樂隊ToNick主音趙善恆、「七師傅」七仙羽等出錢出力，免費派出快速測試套裝，與大家一起共渡難關。

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行善助人的七師傅於社交平台發帖文，她表示：

如果你貧窮沒有能力買，可以來我佛堂免費取，取完即止。

疫情大爆發，爲人爲己，每三日自己做測試。

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恆仔旗下的餐廳於社交平台出發出公告，預告將於2月21中午12時於其門市荃灣分店派發合共200盒的快速測試套裝，帖文寫道：

盡快恢復我們熟悉的社會❤️

只望疫情盡快緩和！

我哋將繼續盡力搜羅更多貨量，務求幫到最多嘅街坊及員工！

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恆仔所屬樂隊ToNick分享其歌曲《一口氣》，並謂：

我們的歌曲《一口氣》紀錄疫症下的香港，於2020年面世時是這樣寫的：

"2020年，疫症彌漫全球，由年初到現在，我們已經面戴口罩超過八個月。......(刪減篇幅................)全憑"一口氣"一直撐住，為的也是有一天脫下口罩，齊齊呼吸"一口氣"。"

當時沒有想過這段文字18個月後依然適用。

那麼我們也想告訴你，2022年2月的今天，我們也沒有變，一樣會繼續憑"一口氣"一直撐住。

致所有醫護人員、各行各業的朋友、香港人

"辛苦晒！你哋都好犀利，多謝你繼續撐住。"