【確診數目】張竹君指現仍未有回落跡象　相信仍需一段時間

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

第五波疫情持續，衞生防護中心公布，今日（19日）本港新增6063宗確診個案，其中4宗是輸入個案，同日錄約7400宗初步確診。（詳情即看：【下一頁】）衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）下午出席疫情記者會。

特首林鄭月娥料疫情2至3個月才穩定，決定引用「緊急法」，押後特首選舉至5月8日舉行，又透露會推行全民檢測。張竹君表示，現時難以估計未來的情況，而現時仍未有回落跡象，相信仍需一段時間。

另外，醫管局早前更改社區隔離設施出院準則，她表示，當局現時要判斷患者是否確診，會以核酸檢測結果作為標準，繼而安排他們入院或入住隔離設施，而部分在家等候入隔離設施已達14天，或在隔離設施已滿7天，檢測呈陰性時的人士，他們回家後7天的快速檢測結果呈陰性即可自由離家。她解釋，兩者檢測不一樣是因為確診後十天或兩周後，已沒太大的傳染性。

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責任編輯：郭詩詩

