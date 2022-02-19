【抗疫巴士】200部中小型巴士設車隊　接載檢測陽性患者往隔離設施

▲ 2月21日起，中小型巴士專屬車隊將接送檢測呈陽性患者，前往社區隔離設施。（政府圖片）

新冠疫情嚴峻，今日（19日）本地新增6,063宗確診，初步確診7,400宗。運輸及房屋局稱，已聯絡非專營巴士及公共小型巴士業界，設立專屬車隊提供協助，2月21日起當檢測結果呈陽性人士，經衞生防護中心確認後，可乘中小型巴士送往社區隔離設施，約有200輛中小型巴士參與。

政府發言人稱，為紓緩市民對消防處救護服務的需求壓力，以及盡早移送新冠檢測結果呈陽性，但徵狀輕微或無病徵的人士進入社區隔離設施，運房局已聯絡業界設立專屬車隊，約有200輛中小型巴士參與，由消防處靈活調配部門資源，與專屬車隊互相配合，接送患者往指定隔離設施。



由2月21日起，當檢測結果呈陽性人士經衞生署衞生防護中心確認可移送至社區隔離設施，消防處會將個案分流予專屬車隊，接送有關人士由其住所前往指定隔離設施。待消防處與有關人士確認移送資料後，專屬車隊司機會聯絡有關人士，以安排接送服務。



政府發言人說，會為專屬車隊的營辦商及司機提供防疫抗疫指引。專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括防護面罩（非駕駛時）、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試結果呈陰性才可提供服務。

專屬車隊只會接送有關人士前往指定隔離設施，不會提供其他服務。車身亦會貼有特定標示，以供市民識別。

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記者：TOPick港聞組