【鮮肉供應】上水屠房完成清潔消毒　活豬屠宰將恢復正常

▲ 上水屠房今日恢復運作。（資料圖片）

上水屠房近日爆發感染群組，至少86名從業員於病毒檢測呈陽性，昨日（18日）已關閉消毒。食環署發言人今日（19日）表示，上水屠房在完成徹底清潔消毒後，活豬今日已經可以隨時進場，拍賣則可在下午6時後進行，屠宰服務亦恢復正常。



為減低疫情傳播風險及保障從業員健康安全，食環署會繼續每星期為上水屠房從業員，包括屠房員工、買手及進口商員工等，免費安排病毒檢測，所有入場人員必須持有7日內的陰性結果證明。另外在拍賣過程中，亦必須嚴守社交距離安排。



為審慎起見，荃灣屠房亦已進行清潔消毒。食環署今日開始向上水屠房及荃灣屠房的從業員派發快速測試套裝供他們每日檢測，以便及早識別感染者和及早求醫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰