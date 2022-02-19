【齊心抗疫】全港社區抗疫連線招募市民加入義工隊　為有需要人士提供物資及服務

▲ 「連線」義工早前協助包裝及分發快速檢測套裝。（連線提供圖片）

本港第五波疫情持續，今日新增6063宗確診，並錄得7400宗初步確診。全港社區抗疫連線（連線）今日（19日）公開招募義工加入「十八區抗疫愛心隊」，為各個社區有需要的人士提供物資及服務。

連線表示，本港新冠肺炎第五波疫情日趨惡化，確診人數屢創新高，社區累積大量確診者未能送院，各區多間老人院舍亦出現疫情，更有眾多密切接觸者留家檢疫，十分需要檢測及防疫等物資支援，故將集香港各界之力，同心抗擊疫情，組建「十八區抗疫愛心隊」。

自連線發起「同心抗疫 關愛社區」行動抗擊第五波疫情，獲社會各界鼎力支持，至今已獲價值逾1.5億港幣的物資及善款。全港社區抗疫連線總召集人陳振彬衷心感謝各界捐助的防護物資及善款，指未來將會派發口罩、消毒搓手液、快速檢測劑以及中藥等防疫物資予有需要的市民。

連線「十八區抗疫愛心隊」暫已有逾2000人報名參加，指因社區服務需求龐大，現再公開呼籲市民加入參與處理後勤物資分配及包裝、前線上門運送物資、到檢測站協助人流管理及提供輔導與支援服務等人士。

連線總召集人陳振彬表示，有信心可以凝聚社會力量，與十八區義工群策群力，發揚「社區抗疫、你我出力」精神。

有興趣參與義工隊人士可以用 WhatsApp 發訊息至 6420 3254 及電郵 hongkongcacl@gmail.com 報名，稍後亦可網上報名。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩