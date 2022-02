【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄

有開心果之稱的「肥姐」沈殿霞於2008年2月19日離世,肥姐的女兒鄭欣宜(Joyce)有感而發,於網上貼出家庭照並分享感受。

向來因害怕被指「消費」媽媽的欣宜甚少提及肥姐,入行至今一直靠努力去證明自己的實力,未有「靠母幹」的欣宜內心其實很想念媽媽,她擇文抒發對媽媽的懷念之情。

欣宜於社交平台分享家庭照,照片中的欣宜依靠在母親懷內,被肥姐緊緊擁抱着,二人也笑得「見牙唔見眼」,十分溫馨。

欣宜以「過嚟,錫返」為題撰文,她說:

她坦言:

她續指:

肥姐已離開大家14年,欣宜感慨道:

今年35歲了。佢都走咗14年了。



人越大越珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞,無論我令佢多失望,到最終佢都會叫我「過嚟」然後錫返我。



如果我搵到一個…同樣對我不離不棄… 當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候…當我唔覺意發洩我嘅脾氣喺別人身上、突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人(yes, i still do this often)、當我唔知點處理問題然而瞞騙世界進入報喜不報優的狀態嘅時後…都能接受我嘅好與壞,在任何情況的最終都會叫我「過嚟,錫返」嘅人…就好𡀔。



#我仍會等