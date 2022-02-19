【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄

▲ 有開心果之稱的「肥姐」沈殿霞逝世14年，其女兒鄭欣宜（Joyce）有感而發。

有開心果之稱的「肥姐」沈殿霞於2008年2月19日離世，肥姐的女兒鄭欣宜（Joyce）有感而發，於網上貼出家庭照並分享感受。

向來因害怕被指「消費」媽媽的欣宜甚少提及肥姐，入行至今一直靠努力去證明自己的實力，未有「靠母幹」的欣宜內心其實很想念媽媽，她擇文抒發對媽媽的懷念之情。

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▲ （IG圖片）

欣宜於社交平台分享家庭照，照片中的欣宜依靠在母親懷內，被肥姐緊緊擁抱着，二人也笑得「見牙唔見眼」，十分溫馨。

欣宜以「過嚟，錫返」為題撰文，她說：

睇吓我個樣幾頑皮。喺我返舊相嘅過程中發現由六歲至13歲期間影過嘅所有相入面我個樣都係古靈精怪。



你以為我影相時做鬼臉係因為要掩飾對自己外表嘅不滿？可能都有關嘅…但係我知，佢都知：安安靜靜、乖乖女女、正正經經、坐定定的對我來講先至係一種掩飾。

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她坦言：

之前都講過細個時嘅自己真係好曳。



當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候佢只會大聲喝我一聲「鄭欣宜」再加多一個嚴厲眼神我就會靜止下來（其實通常唔使講任何野，掘我一眼就夠）。



但當我最跩最跩例如蝦婆婆或者突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人或者講大話時…佢真係會兜巴星我。然後佢就會叫我跪喺地下掹住耳仔。最搞笑係，俾佢打完，我梗係會喊啦～佢就會叫我「唔準喊！」

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她續指：

吓！？！🥺🥺🥺



所以喺我又掙扎緊想喊但又唔準喊…又反思點解我會俾佢打俾佢鬧，自己做錯啲乜嘢…當我開始感到內疚時真係諗得通了，佢一定會叫我「過嚟，錫返」



然後我就會好似隻小胖羊走到佢身邊，貼住佢。佢就會攬住我，好聲好氣同我解釋我錯喺邊度。佢會同我解釋…其實打我佢仲痛過我。

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肥姐已離開大家14年，欣宜感慨道：

今年35歲了。佢都走咗14年了。



人越大越珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞，無論我令佢多失望，到最終佢都會叫我「過嚟」然後錫返我。



如果我搵到一個…同樣對我不離不棄… 當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候…當我唔覺意發洩我嘅脾氣喺別人身上、突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人(yes, i still do this often)、當我唔知點處理問題然而瞞騙世界進入報喜不報優的狀態嘅時後…都能接受我嘅好與壞，在任何情況的最終都會叫我「過嚟，錫返」嘅人…就好𡀔。



#我仍會等