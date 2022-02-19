【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能

▲ 谷愛凌居於美國三藩市的萬呎豪宅，可以在花園打欖球練體能。

要數北京冬奧最亮眼的運動員，不得不提18歲的中美混血兒、自由式滑雪運動員谷愛凌（Elieen），至今已奪得兩面金牌及一面銅牌。谷愛凌出身高學歷家庭，由單親媽媽栽培成為體壇學霸，她更考入史丹福大學，做媽媽的師妹。她的學業及體育成績皆優，媽媽對她的家庭教育應記一功。

綜合內地媒體報道，谷愛凌於美國三藩市出生及成長，爸爸是美國人，畢業於美國哈佛大學。媽媽谷燕則是北京前滑雪教練，早年畢業於北京大學，再赴美留學，畢業後曾於華爾街工作，之後到史丹福大學攻讀碩士。自父母離異後，谷愛凌跟著媽媽生活，也隨母親姓谷。

▲ 谷愛凌於冬奧奪得2金1銀。（IG圖片）

兼顧滑雪與讀書 考入史丹福

谷愛凌3歲開始學滑雪，9歲開始比賽，首次參賽即獲自由式滑雪少年組冠軍，13歲已轉戰成人組，橫掃各大比賽的獎牌。內地紀錄片《谷愛凌︰我，18》講述谷愛凌的奮鬥故事，她在影片中以一口流利的普通話，分享她的日常生活。因為訓練的關係，她一年中有大部分時間都不在學校，只能在網上學習，即使忙於訓練或比賽，她仍努力不懈讀書。

媽媽谷燕指女兒有兩份全職工作，「一個是學習，一個是這麼高水平的滑雪訓練」。事實上谷愛凌學業成續優異，高中更跳級，只用3年完成高中課程，並於2020年美國大學入學試SAT中取得1580分的佳績（滿分為1600分），獲得史丹福大學取錄。她於2019年取得中國籍，自此代表中國出戰世界賽，為了備戰冬奧，她延遲入大學一年。

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大廳做運動 花園爬樹打欖球

由於這兩年疫情來襲，谷愛凌的訓練也受到影響，有時只能呆在家，但她沒有鬆懈，在家中做運動，保持最佳狀態備戰。谷愛凌居於美國三藩市的萬呎豪宅也在紀錄片中曝光，大廳以白色為主調，裝潢雅致，放滿家庭照及谷愛凌多年來獲取的獎牌。

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谷愛凌除了可在寬敞的大廳做運動外，她自小還會在花園爬樹，又或與外婆一起打欖球，難怪她體能這麼好。她與媽媽和外婆關係都很好，外婆不時下廚煮美食給她品嚐，她也會向外婆偷師學整中國菜。其實谷愛凌的外公外婆都是學霸，均畢業於北京大學，谷家可說全是尖子。

谷燕對於女兒採取自由教育法，從沒強迫谷愛凌學習，教養心得「第一是多睡覺，每晚一定睡夠10小時，第二是學習，第三是玩」。女兒從小就讀私立學校，探索各種運動及嗜好，如鋼琴、芭蕾舞、籃球、騎馬等，再按興趣發展。她認為只要女兒喜歡就行，最重要是一輩子都不放棄學習。

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責任編輯︰王明芳