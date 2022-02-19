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【院舍爆疫】土瓜灣康樂園護老中心長者疫監後返舍　社署：3人陰轉陽染疫

社會 19:20 2022/02/19

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康樂園護老中心再錄院舍爆發。（資料圖片）

土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心2月4日有員工染疫，當時至少60名員工及長者需送往檢疫。不過院舍負責人稱，2月15日當局一度取得所有檢疫人士的陰性結果，將檢疫長者送返院舍後，其後3名長者的檢測結果「陰轉陽」，更於院內爆疫。社署今（19日）回覆TOPick查詢時承認，至少3名從亞博館檢疫中心返回院舍的長者「陰轉陽」染疫。

社署發言人回應事件，指康樂園護老中心的院友，於亞博館檢疫中心接受檢疫的第7天，即2月10日早上接受檢測後，但至2月12日中心仍未收到檢測結果，遂按醫生指示於2月12日再次安排院友進行檢測。 

直至2月15日早上，檢疫中心仍未收到任何檢測結果，院友遂再次進行檢測。至當日下午，檢疫中心收到院友2月12日的陰性檢測結果，便安排院友返回院舍。 

院友返回院舍後，亞博中心收到院友2月15日早上的檢測結果，顯示3名院友確診，中心於是立即通知有關院舍作出跟進。 

據報康樂園護老中心有3名患者返回院舍後，至少院內4名院疫染疫，更有患者發高燒送院。院舍負責人向傳媒稱，質疑當局做法不顧後果，急於騰出床位肇禍。

另外葵涌星榆琚安老院錄逾10名院友確診，但社署承認，至今只有部分住客獲醫管局安排送院。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

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