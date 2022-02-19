【第五波疫情】馬會緊急援助基金增撥1億元抗疫　NGO下周起可申請

▲ 馬會宣佈增撥1億港元予「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」以支援香港社會應對新一輪疫情。（馬會圖片）

馬會今天（19日）宣布，增撥1億元予「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」，支援香港社會應對新一輪疫情。

馬會主席陳南祿表示，香港正面臨前所未有挑戰，社會不少人士都急切需要馬會伸出援手。在這關鍵時刻，馬會堅定與社區同行，決定迅速增加撥款，加強支援非牟利組織為有需要人士雪中送炭。未來數星期將充滿挑戰，因此社會各界必須同心協力，互相守望，積極面對難關，必能抗擊疫情。

今次撥款旨在為符合條件的非牟利組織和社福機構，提供適時經濟援助，特別在三方面為弱勢社群人士提供緊急支援。包括協助需要情緒支援的個人及家庭、為遇到經濟困難的基層人士提供日常所需的實際支援；生活受到嚴重影響的弱勢社群，特別是幼兒、殘疾人士及長者等。

「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」將於下星期一（21日）起至6月底接受申請。詳情可致電2966-8745查詢。

馬會2020年2月成立新冠肺炎緊急援助基金，迅速撥款支援非牟利組織，為受疫情影響的市民提供快、準、新的服務，至今已有超過200個組織受惠，並提供逾240個項目，為超過100萬名來自社會不同階層的人士提供適切支援。

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責任編輯：吳卓峰