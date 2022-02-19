【私院服務】私院稱支持醫管局協作計劃　惟接收新冠患者住院憂增醫院感染風險　

▲ 養和醫院稱，將研究接收更多公立醫院非染疫病人。（資料圖片）

李嘉誠基金會今（19日）宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3千萬元。目前參與的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。基金會待院方與政府完成協調後將公布詳情。詳情即看：【下一頁】

養和醫療集團今（19日）宣布，將跟李嘉誠基金會共同探索，協助公院接收病人的可行方案，例如癌症病人。發言人稱，一向支持醫管局與私院的協作計劃，接收醫管局轉介非染疫患者。仁安醫院也表示樂意幫忙政府處理非緊急手術。

養和指一直支持醫管局與私院的協作計劃，接收醫管局轉介非新冠肺炎的患者。疫情期間，醫院亦有接收一些由醫管局轉介臨產的孕婦，在養和剖腹生產，及由公院轉往本院其他病症的患者，同時歡迎及支持李嘉誠基金會的善舉，以及一切得以紓緩公院在疫情期間壓力的舉措。

養和醫院稱，患有新冠肺炎確診者住院安排，目前仍是由醫管局及衞生防護中心統籌處理。由於接收染疫人士的先決條件是具備符合隔離設施的要求，例如是通風系統的安排及負壓病房的設施。目前私家醫院未有足夠的隔離設施，若接收新冠肺炎患者，有機會增加院内傳播風險。

連日來有多名初步陽性或者確診患者，在公立醫院外未可獲安排入院，醫管局指正與港府商討增隔離設施，感謝私家同業加入抗疫團隊。詳情即看：【下一頁】

【私家門診】兒童發燒現上呼吸道感染 12間私家醫院門診收症情況一覽，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋