【第五波疫情】養和醫院擬接收醫管局孕婦及癌病者　盼減公營醫院壓力

▲ 養和醫院稱，將研究接收更多公立醫院非染疫病人。（資料圖片）

養和醫療集團今（19日）宣布，將跟李嘉誠基金會共同探索，協助公院接收病人的可行方案，例如癌症病人。發言人稱，一向支持醫管局與私院的協作計劃，接收醫管局轉介非染疫患者。仁安醫院也表示，樂意幫忙政府處理非緊急手術。

養和稱，面對目前Omicron嚴峻形勢，養和已動員全院醫護人員，全力支援抗疫及減輕公營醫院的壓力，包括繼續提供各科的專科診症服務，加強門診服務，及盡力為市民提供新冠病毒抗原快速測試和核酸測試。

養和一向支持醫管局與私院的協作計劃，接收醫管局轉介非新冠肺炎的患者。疫情期間，醫院亦有接收一些由醫管局轉介臨產的孕婦，在養和剖腹生產，及由公院轉往本院其他病症的患者。

至於患有新冠肺炎確診者住院安排，養和稱目前私家醫院未有足夠隔離設施，若接收新冠患者，有機會增加院内傳播風險。

養和又稱，歡迎及支持李嘉誠基金會的善舉，以及一切得以紓緩公院在疫情期間壓力的舉措。養和目前有接近200名駐院專科醫生，會全力配合李嘉誠基金會的計劃。

李嘉誠基金會今（19日）宣布，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3千萬元。目前參與的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。基金會待院方與政府完成協調後將公布詳情。

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責任編輯：吳卓峰