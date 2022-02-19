【強制檢測】33處納入強檢 涉沙田、大埔及大圍多廈【 附確診地圖】
新冠疫情嚴峻，周六（19日）新增6,063宗確診，初步確診7,400宗，再多15名患者不沿。政府在晚上（19日）公布初步陽性檢測個案或者陽性檢測個案曾到訪的地點，納入強制檢測名單，涉及33處，有關指定到訪及指定檢測時間，即按此:
33幢大廈在短時間內出現兩宗或以上個案，須納入強制檢測名單：
1. 東涌滿東邨滿康樓
2. 大圍新翠邨新芳樓
3. 屯門良景邨良傑樓
4. 深水埗富昌邨富悅樓
5. 東涌逸東(一)邨雍逸樓
6. 東涌逸東(二)邨德逸樓
7. 屯門大興邨興盛樓
8. 大埔富善邨善美樓
9. 東涌逸東(一)邨漁逸樓
10. 天水圍天耀邨耀昌樓
11. 西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓
12. 慈雲山慈民邨民健樓
13. 屯門欣田邨俊田樓
14. 長沙灣海麗邨海和樓
15. 屯門大興邨興昌樓
16. 葵涌石蔭邨禮石樓
17. 屯門良景邨良賢樓
18. 東涌迎東邨迎喜樓
19. 尖沙咀緬甸臺 3 號恆星樓
20. 石硤尾石硤尾邨美如樓
21. 大埔富善邨善群樓
22. 沙田愉田苑愉悅閣
23. 香港仔華貴邨華賢樓
24. 沙田沙角邨雲雀樓
25. 將軍澳厚德邨德志樓
26. 大埔富亨邨亨耀樓
27. 天水圍天恒邨恒欣樓
28. 天水圍天悅邨悅泰樓
29. 東涌逸東(二)邨悅逸樓
30. 東涌逸東(一)邨清逸樓
31. 天水圍天華邨華逸樓
32. 屯門友愛邨愛暉樓
33. 沙田廣源邨廣楊樓
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
除了指明可以深喉唾液樣本進行的檢測外，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。
疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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