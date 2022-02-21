【健康問題】潰瘍性結腸炎或需切腸造口排泄　30歲前發病高峰嚴重腹瀉要留神

▲ 當潰瘍性結腸炎病情嚴重時，有機會需要進行結腸切除手術，將部分或整段結腸切除。(iStock圖片)

香港人喜歡食魚生、打邊爐，很多時一不小心便會「食壞肚」患上腸胃炎，出現腹痛、腹瀉等情況，若症狀持續數星期時便要加倍留意，因有可能患上潰瘍性結腸炎，而日本前首相安倍晉三也是患者之一。病情嚴重者更有機會切除大腸，終身佩戴造口袋收集排泄物，嚴重影響人生。

跟發作數天至一星期後會痊癒的腸胃炎不一樣，潰瘍性結腸炎是長期的慢性腸道炎，結腸黏膜會不斷反覆發炎，令病情反覆及不斷惡化。病發時會腹痛、腹瀉，大便帶血和黏液，一天至少腹瀉八、九次。病發期可長達數星期，甚至數月以上，還會伴隨消瘦等情況。部分患者甚至會出現嚴重出血、腸穿等併發症。有一成多嚴重患者需切除大腸，部分人佩戴造口袋收集排泄物，對生活、工作、社交構成嚴重影響。前日本首相安倍晉三也因患上此症而反覆進出醫院，最終辭去首相一職。

飲食西化是誘因

香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉盛指出，現時本港有近2,000人正受這病困擾，發病高峰期為20至30歲，若有家族史更是高危一族。此症成因未明，而且無法根治，但醫學界相信可能是遺傳、免疫系統失調、環境因素，以及腸道微生物菌群失衡所致。

張醫生說：「可能跟飲食習慣西化有關，食多了高糖、高脂、食物添加劑、乳化劑等食物。這抑制了腸道益生菌的生長，導致腸道惡菌的增生，有機會引起腸道菌群失衡。現在有不少研究顯示，患病亦可能跟肥胖、糖尿病等有關。」

▲ 飲食習慣西化，進食太多高脂高糖等不健康食物，有機會誘發潰瘍性結腸炎。(iStock圖片)

病人組織「香港結長友會」於去年12月進行問卷調查，訪問了61位患者，近半數人於30歲或以前確診。在病發最嚴重時，症狀平均維持達4個多月，一天內平均腹瀉9次，更需要入院治療，平均留院15天。患者在5年內再入院的風險亦高達5成，張醫生直指此症「手尾長」，若無法控制病情或及時獲得適切治療，約15%患者最終需要接受切腸手術。張醫生說：「基於沒有大腸的關係，糞便會呈水狀，要好頻密更換造口袋，影響生活之餘，更會干擾作息，令好多病人深受困擾。」

患者普遍無法預料何時會病發，而病發時更會直接影響日常生活，如進食後需馬上去洗手間、頻繁腹瀉等，甚至出現失禁，當中有一成人曾使用尿片。張醫生指患上潰瘍性結腸炎是長期的戰鬥，雖然患者服藥後，病情多數有好轉，但令人困擾是再次病發時的嚴重程度及頻率或會加劇。同時患者對有機會切除大腸及佩戴造口袋感到憂慮，以上種種因素觸發了情緒問題。「三十多歲正是成家立室的時候，患病後完全打亂了人生計劃，加上藥費不便宜，很大可能令經濟環境轉差。在調查中有3成人確診情緒病，出現憂鬱、焦慮的情況。」

生物製劑持續治療

治療方面則根據病情嚴重程度而定，包括抗炎藥物、類固醇、免疫調節劑或生物製劑等。當藥物治療無效、緊急情況或演變為腸癌時，便需接受切腸手術。傳統藥物各有局限性，如很多人經常忘記按時服用抗炎藥物、免疫調節劑及類固醇有明顯副作用等。為更有效控制病情，2020年美國胃腸病學協會（AGA）建議中等至嚴重程度病情的患者接受生物製劑治療，能有效地減低腸道炎症反應，促進黏膜癒合，減低病發風險，即同時降低切腸率近5成。

患者出現嚴重貧血

曾有一名37歲從事文職工作的女患者，因經常腹瀉、大便帶血求醫，自2012年確診後病情反覆。初時以用於輕至中度病情的抗炎藥物作維持治療，但患者每年仍至少病發一次，而且病況更為嚴重，後轉用類固醇作為急性發作的治療。

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長遠來說患者的血液流失非常嚴重，出現嚴重貧血，血紅素比正常女性低近3倍。在2019年尾病發時，她在類固醇之外，再加入用於中等至嚴重病情的免疫調節劑治療。初時情況得以緩解，但數月後便對類固醇產生依賴，即停藥兩、三星期後便出現病徵，加上類固醇絕不能長期服用，因有機會出現如糖尿病、高血壓、白內障、骨質疏鬆等副作用。同時免疫調節劑治療亦帶來白血球嚴重過低的副作用，最後被迫停用此藥。

張醫生最終建議患者採用生物製劑治療，這有着針對免疫系統減低炎症，促進黏膜癒合的作用。幸好患者的症狀得以紓解，亦沒有出現嚴重副作用。若患者病情持續惡化，又不採用生物製劑治療，便有機會出現急性嚴重潰瘍性結腸炎等，最終難逃切腸手術命運，故及早接受適切治療至為重要。張醫生強調：「即使服用生物製劑後情況良好，仍建議必須長期服用。因有研究顯示，約5成人在停藥後會復發。」

不同生物製劑的藥費都不同，每次大約數千至一萬元不等。以初期治療約兩至4星期一次，後續維持治療約8星期一次為例，長遠來說絕對是沉重的經濟負擔，令不少患者只能退而求其次採用傳統治療方法，視乎病情發展再作決定。雖說生物製劑已納入政府的藥物名冊之中，但資助藥費的審核嚴格，患者難以得到資助。

記者：劉妙賢