【疫下學習】港媽帶子女街頭拾煙頭真體驗學習　家長以身作則教育勿逃避或放棄

▲ Joyce希望從小時候就儲下的回憶，可讓兩姊弟更有勇氣面對人生上的挑戰或困難。(湯致遠攝)

趙皓雪和趙皓暘兩姊弟一直在傳統學校上課，要說親身體驗的活動並非沒有，只是不多，亦沒有留下深刻印象。趙太Joyce早前大膽為一家人報名參加電視台的節目拍攝，來一場執煙頭清潔大行動，同時亦要向途人宣傳反吸煙及不要亂拋垃圾的信息，讓小朋友從中歷險和學習，還為一家人儲下難忘的回憶。

「我們是一家人，大家都被珍愛。」Joyce不時跟家人強調這點。她認為融洽親子關係的關鍵在於相處，一家人需要有共同的快樂時光，經常聚在一起，有溝通有互動。「不是全部人在同一間屋內就叫相處，要專心一齊做一件事，如下棋、玩啤牌等，要有交流的，特別是姊弟間要有互動，即使只有半小時都可以。」這也多得弟弟主動提及玩得很開心，才令Joyce意識到小朋友很重視這些親子時間。

儲起快樂回憶

Joyce深信家人的支持是子女的最強後盾。「這些開心的回憶會一直印在心裏，當他們將來長大遇到困難、感到灰心時，回憶就可以變成正能量，幫他們更有勇氣和力量去面對和克服。」為此她正努力幫他們儲這些回憶。

這次參與香港電台電視節目《孩子城市闖蕩記》的拍攝，便是有趣回憶之一，Joyce笑說兩姊弟得知要去執煙頭時，有點抗拒，弟弟更直說要回家。「弟弟覺得執煙頭很髒又無趣味，沒有動力去做。我想到用遊戲形式去鼓勵他們參與，更要第一個主動去執，以身作則做示範。」即使是做同一件事，換個形式，就如用上小朋友喜歡的比賽，在玩樂中讓他們完成任務。「弟弟這年紀需要陪伴、鼓勵、榜樣，在父母陪同，有足夠的安全感下完成，效果更好。」

▲ 小朋友初時得知活動要「執垃圾」時，均有點抗拒。(圖片由受訪者提供)

親身體驗更深刻

對比在學校坐著聽講「吸煙危害健康」，相信在經歷街頭執煙頭，再將之製成宣傳紙板，向路人講解吸煙對健康的傷害之後，絕對比書本上學到的知識來得深刻。「學校三十多人一班，要令每個學生都做到深刻體會很難。親身參與才算是真正的學習經驗，又執又製作又要跟人講解，一定留下深刻印象。」

小朋友很多時未必如父母期望的方向走，Joyce也不例外遇上這情況，她笑說大都離不開講道理、適當獎勵、威迫利誘等招數。「最重要是有商有量有鼓勵，大家先訂立有能力完成的目標。就如考琴，一下子要他們考到演奏級，難免有種考完又考的感覺，一定會抗拒。弟弟現時只喜歡彈歌仔，就不會逼他去考試，彈得開心最重要。」

父母也要細心觀察小朋友的反應，有時他們對學習抗拒，並非不想做，可能當中有某個位他們解決不了，才會逃避或放棄。「小朋友很多時不會主動講出來，問了只會講『不想做』，真的要追問到最後才肯講『不識先不做』。」父母要有耐心去找出原因，不要從負面角度去猜想小朋友的行為。

明白不能與不為

她亦希望兩姊弟明白不能與不為的分別，能夠多去嘗試他們不願意、沒動力去做的事。「就如執煙頭，初時不願意做，不是做不到。後來做了，發覺整件事不是想像中沒趣味。」小朋友在成長中需要有勇氣去突破。「即使好怕某件事，在突破後就會知道自己是有能力去完成，這樣人生才會多選擇。因為你可以選擇不去做，不是做不到。」

就如現時不少家庭也有幫傭，未必需要小朋友主動去幫忙家務，Joyce認為這不是藉口。「在姊弟倆識行識走時，就要求他們在食飯後，將自己的碗筷拿回廚房，為自己負責任。」她認為要刻意為子女安排一些任務。「分配任務比自己親手做更傷腦筋，先要顧及他們的能力，又要考慮事情的安全性，最重要是不要怕麻煩。」Joyce直言很多時都火大，雖然自己做能更快完成，但必需要堅持分配任務。「就如我收衫時，你幫我拆衣架；或者我煮飯時，弟弟幫手切番茄、打雞蛋等，總之兩姊弟都要幫手參與。」

跟子女同步成長

小朋友漸漸長大，教育方式也要跟着改變。Joyce笑說子女不跟着父母期望走是常有的事。「教育小朋友是一個不斷學習的過程，小時候可為他們決定和安排好一切，現在要漸漸學懂適當地放手。」就如弟弟近來為自己髮型發聲，要求劉海造型，Joyce則認為這樣會擋着眼睛不方便，但在交流下發覺事出有因，原來弟弟不喜歡拍出額頭反着光的照片，給同學取笑。「小朋友有自己的想法，我要學習去接納和尊重他的意見與堅持，即使他每朝花很多時間去整理頭髮，我也只能接受，讓他去經歷。」

當父母跟小朋友意見相左時，小朋友愈被反對愈反彈。Joyce說：「隨著小朋友的成長，我都要一直調節自己，對他們的『想要』、『要求』，要先從尊重和理解開始。」在摸索中，讓Joyce明白先要以接納的心態出發，盡量將自己變成小朋友的「同路人」，有時更要學會調節自己的底綫，他們才會願意繼續跟你對話。「我不斷提醒自己，不能用成人的角度去看待他們的想法和行為。就如他們小時候拿碗，不要認定他們一定能夠將碗捧得緊緊，不會摔下來。」

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父母並非高高在上

有時不必將父母的地位擺得太高。「不要以為大人的權威不能侵犯，父母要學會認錯，特別是誤解小朋友時，這必須講出口去承認。」事實上很多時小朋友和父母雙方都有道理，只是角度和立場的問題，溝通在此時很重要。

將近10年的育兒生活，Joyce笑說專家的意見、書籍很值得參考，簡單如以何種態度跟小朋友對答都是一門學問。「小朋友大了，想法很多，駁嘴是常有的事。初時會覺得好煩好嬲好負面，會疑惑是否自己的錯，或是小朋友有問題。」

當某次從專家口中得知，子女對父母很有安全感時，才夠膽駁嘴，Joyce便即時將自己拉離了主觀的負面情緒。「以後遇上小朋友駁嘴，我先是意識到這是好事，感覺舒服一點，整件事可以是正面。同時提醒自己要多點聆聽，亦慶幸能做到令仔女全心信賴的媽媽。」

記者：劉妙賢