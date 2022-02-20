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【寒冷天氣】明日及周二持續寒冷雨勢頻密　下周三及四天色好轉氣溫稍回升

社會 10:28 2022/02/20

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本港地區今日天氣預測 天氣寒冷。（資料圖片）

天文台今日（20日）表示，受強烈冬季季候風影響，寒冷天氣警告生效，今早市區跌至約8度，高空擾動正為華南帶來有雨的天氣，因此持續雨區影響本港，由午夜開始，大部分地區10毫米雨量，加上大風，雨勢有時較為頻密，寒冷的感覺會十分明顯，日間氣溫徘徊約9度，預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。展望寒冷天氣會持續至本周中期。

    點擊圖片放大
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天文台預測預測本港地區天氣寒冷，密雲有雨，雨勢有時較為頻密，吹清勁至強風程度偏北風，初時高地間中吹烈風。展望明日及星期二持續寒冷，雨勢較為頻密，風勢頗大，市區最低氣溫約8度左右，新界再低幾度。星期三及星期四早上仍然寒冷，天色好轉。

根據9天天氣預報，周一及周二天氣寒冷，密雲有雨，雨勢較為頻密。周三大致多雲，早上天氣寒冷及有幾陣雨，但下午天色較為明朗。周四至下周初天氣轉好，部分時間有陽光。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

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記者：余思嵐

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