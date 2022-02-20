【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉知識產權署及衞生署【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施今日再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（20日）再有職員確診或初步確診。

【19:40】

衞生署表示，轄下位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓的旅遊健康中心（香港），一名外判清潔員工對新型冠狀病毒檢測呈初步陽性。她主要於旅遊健康中心（香港）及火葬許可證辦事處（香港）負責清潔工作，工作時有佩戴口罩，兩個中心明日關閉。

衞生署表示，該名外判員工她曾於2月17日接受病毒檢測，結果為陰性；最近一次當值日期為2月18日，同日出現病徵，翌日（2月19日）進行的檢測結果呈初步陽性。

【19:20】

知識產權署一名員工確診，於胡忠大廈24樓公眾櫃檯工作，該公眾櫃檯已於2月7日起關閉。該員工最後上班日期為2月15日，負責支援投遞箱服務，工作期間與同事保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。



知識產權署指，已要求同層相關職員接受病毒檢測，並在家工作直至取得陰性檢測結果。有關處所的徹底清潔及消毒工作亦已完成，署方會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。



知識產權署設於胡忠大廈24樓的投遞箱服務將於明日（21日）至2月23日暫停。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組