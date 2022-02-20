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【抗疫支援】基滙資本向安老院捐贈300台醫療級空氣淨化機　希望能為弱勢社群居所提供額外保障【不斷更新】

社會 15:53 2022/02/20

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

連日來很多市民在醫院外候診。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，為本港醫療系統帶來沉重壓力。不同企業宣布向香港捐款，用於抗疫物資採購。

【15:48】

基滙資本今日宣佈與Aurabeat抗病毒空氣淨化專家攜手，為民坊商場內的安老院提供能殺滅99.997%新冠病毒的空氣淨化機。

基滙資本向民坊商場內的安老院捐贈300台醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機。基滙資本希望這舉能為老年人及弱勢社群的居所提供額外保障，一起抗擊第五波疫情。

【12:35】

中國科興宣布，捐贈價值1000萬港幣物資支援香港抗疫，部分物資明日可抵達。

今次科興基金會捐贈的抗疫物資主要包括新冠病毒檢測試劑盒、聚合酶鏈反應（PCR）試劑盒及其他防疫物資等，部分抗疫物資最快明日（21日）抵運香港。

此外，中國科興積極協調新冠疫苗的及時供應，第七批約125萬劑新冠疫苗已於2月16日從北京緊急抵運香港，並將於2月下旬至3月上旬，再次緊急配送50萬劑疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

香港 強制檢測 疫情 壓力

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