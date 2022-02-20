【院舍爆疫】港府為院舍提供物資、津貼　羅致光：會加大支援院舍並加快院友接種疫苗

▲ 港府為院舍提供物資、津貼，羅致光：會加大支援院舍並加快院友接種疫苗。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，過去一星期每日新增逾千宗個案，有幾何級上升的跡象。勞工及福利局長羅致光表示，香港已進入全面作戰的狀態，除了首當其衝的醫療和救護人員，各個政府部門上下以及社會各界，都陸續投入不同戰線支援。在勞工及福利局範疇，安老院和殘疾人士院舍是當局其中一個重點支援對象。隨著近日確診個案急劇上升，檢疫中心和醫院服務情況極度緊張，部分確診、初確或密切接觸者的院舍院友，可能要留在院舍檢疫或治療，又或出院回到院舍，局方理解不少院舍面對人手緊張情況，已和社署採取一系列措施提供支援。

提供抗疫物資

羅致光今日（20日）發表網誌表示，社署已日前向全港所有安老院及殘疾人士院舍派發快速測試劑、口罩、亦會按需要為個別有原址檢疫或隔離院友的院舍提供個人防護裝備，包括保護衣、N95、眼罩、保護鞋套、手套等。社署亦已提供「院舍原址檢疫／隔離」的安排指引，供院舍和員工作好準備。

發放特別津貼

另外，港府為了協助院舍加強感染控制措施，社署向所有安老院及殘疾人士院舍發放特別津貼，以購買個人防護裝備及消毒用品；亦會繼續發放自2020年起為安老院及殘疾人士院舍提供的「人手支援特別津貼」，而補助需安排人手的開支。

而且政府將為全港安老院及殘疾人士院舍的合資格員工提供每人每月港幣2,000元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，為期五個月。此外，對於有原址檢疫或隔離院友的院舍，社署會為每名負責照顧原址檢疫或隔離院友的員工提供每天500元的「院舍員工額外津貼」，以肯定他們的付出。

提高疫苗接種率

羅致光又指，醫管局轄下「社區老人評估小組」在可行情況下會為安老院舍提供臨時應變支援措施，包括在工作天的辦公時間內進行巡視或溝通、需要時提供遠程醫療、就監測臨床參數向院舍員工提供建議，並提供感染控制建議，以便安老院舍為可能需要入院接受緊急醫療護理的病人作出分流。

羅致光指，已動員組織更多醫護人員，並透過簡化健康評估和接種流程，在未來幾星期全速提高接種率，盡快為安老院內的長者接種疫苗。在過去一個星期，安老院舍的接種率略增至逾25%，再加上不少醫護界朋友響應他上星期的呼籲，表示願意參加接種疫苗工作，當局正配對他們加入指定接種疫苗隊伍或參加衞生署的院舍防疫注射計劃，希望在短期內大幅提升接種率。

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責任編輯：李榮忠