【第五波疫情】政府研收緊社交距離措施　陳肇始：大家在家「靜一靜」有幫助

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗，港府正實施抗疫以來最嚴謹的社交距離措施，包括將二人限聚令擴至私人場所。食物及衞生局局長陳肇始表示，社交距離措施無條件放鬆，港府正研究進一步收緊；另指港府會加大檢測力及增加隔離設施，亦希望市民可以配合。

她表示 過去防疫措施一向成功，亦錄得7個月清零紀錄，惟Omicron快速轉變，現階段最重要是加大檢測力，以揪出確診者，並需有足夠隔離設施，強調「依家幾條線全速進行」，但強調在加強措施外，市民的配合都好重要：

除了有加強措施外，市民的配合都好重要，如果大家都在家靜一靜，減少外出時間、人數，相估對整個疫情有幫助。

她又指，現時社交距離措施無條件放鬆，港府正研究進一步收緊，指明白市民有日常生活所需，雖然很多地方已經要求關閉，惟仍看見部分地方較多人流，她希望市民盡快打針保護及減低人流。

因為現時本港每日5000至6000宗個案，能夠想像街上有不同傳播鏈，要停止擴散的話，一定要減低人流。

另外，陳肇始 感謝中央派遣內地專家來港，指 幾名內地流行病學專家來港已第四天，分享內地成功應對Omicron病毒經驗，亦交流及指導當局更有效、精準進行流行病學調查及分析流行病學數據，包括了解如果採環境樣本、基因排序等；另有到不同設施的實地考察。

近日有不少市民在醫院戶外候診，醫管局行政總裁高拔陞在同一節目提到，近日確診個案非常多，過去4、5天的上升速度好快，令醫療系統壓力好大。他說，由於隔離設施不足，有部分病情輕微的患者需回家等候，部分適合的診所也可到「指定診所」接受治療。他提到，在醫院外未能安排入院的人士主要是長者及兒童，尤其是近日老人院舍爆發數字升得很快，即使患者發燒或病徵輕微，院舍面對照顧困難等情況未能收回長者，令病床流轉出現好大問題；而部分家長亦會帶同小朋友到醫院就診，即使個案已穩定，也怕回家後會感染其他小朋友，但近日在不同部門幫忙後，或可安排他們在酒店隔離。

今次的情況是不容易處理的，希望市民各行一步。

他又說，廣華醫院日前有大批長者求診，本來想安排體育場館安置，但由於升降機未能推入病床而放棄，最終獲社署安排到亞博館。

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責任編輯：郭詩詩