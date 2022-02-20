【新冠肺炎】安老院爆疫靚聲王初步確診　69歲張偉文送院監護人失聯

▲ 張偉文確診新冠肺炎。

近月新冠肺炎疫情嚴峻，本港多間安老院爆疫，人稱「靚聲王」的69歲張偉文近年居於太子一間安老院，近日院舍爆疫，張偉文初步確診已被送往廣華醫院治療。

張偉文的監護人方俊接受媒體訪問，他透露張偉文患有腦退化症，加上醫院近日床位爆滿，他擔心對方或要在露天等候上房，跟張偉文「失聯」的他頗為擔心。

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▲ 去年接受《東張西望》訪問。

監護人方俊謂張偉文所居的院舍內，日前有一名職員確診，故院方安排一眾院友進行快速測試，結果張偉文跟數名院友均是「初陽」，結果被送往廣華醫院治理。

方俊續說院友跟他透露，張偉文早兩日身體已不適，喉嚨痛兼感覺疲累，由於張偉文沒有隨身帶同電話，故他跟張偉文已失聯一段時間，最後一次見面是於農曆新年前陪對方覆診。

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方俊續說近日醫院床位爆滿，擔心張偉文未能上病房，或要在露天地方等候，由於醫院方面未有跟他聯絡，他會前往醫院了解情况。

69歲張偉文近年健康欠佳，飽受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，曾擁有260磅肥胖身型的他，4年多前大跌至160磅，受腰椎病影響，他前後動過兩次大手術。

▲ 張偉文曾一度暴瘦至不足100磅。（網上圖片）

因為疫情關係，2020年他由深圳搬回香港居住，期間於酒店洗手間跌倒，弄傷左邊膝蓋骨頭，之後要靠輪椅及枴杖代步。同年11月網民拍到張偉文暴瘦的樣子，當時他接受媒體訪問表示暴瘦了近5、60磅，體重只得8、90磅，不過強調健康良好。

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在去年2月，張偉文於護老院樓下連人帶輪椅跌倒，他接受媒體訪問時稱，因為輪椅行得不太順暢，故此他跟帶輪椅如「打筋斗」般跌落地上。張偉文續說發生意外後，他自行報警召喚救護車，其傷勢亦沒有大礙，只是右背有少許痛，即日已出院。

於後輩方俊亦很照顧張偉文，除補貼張偉文的老人院開支外，更不時陪他去逛街，於方俊的照顧下，張偉文已慢慢回復狀態，體重回升至200磅，不再是纖瘦的「筷子腳」，而這位「靚聲王」依然有歌癮，12月在香港文化中心、沙田大會堂及元朗劇院舉行演唱會。