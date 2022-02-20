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【第五波疫情】李家超指港府已進入全面作戰狀態　有中央強力支援定必能打贏疫戰

社會 10:52 2022/02/20

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政務司司長李家超。（資料圖片）

第五波疫情來勢洶洶。政務司司長李家超今日（20日）表示，現在是抗疫兩年多來最嚴峻的時候，特區政府已進入全面作戰狀態，按習近平主席的重要指示，有了中央的強力支援，香港在檢測、隔離和治療方面的能力肯定大大提升，足以讓特區政府執行更有力和更全面的管控疫情方案，能做到早發現、早隔離、早治療，有能力打贏Omicron的傳播速度，扭轉個案的上升形勢，最後達致清零，打贏疫戰。

李家超在網誌指，自從2月12日在深圳舉行疫情專題交流會後，支援香港的人員和力量不斷在短時間內到達或開展，內地的流行病學專家到臨香港提供協助，首批兩部流動檢測車亦同時到港，昨天四名治療重症的專家及百多名協助檢測的採樣員亦已到港。

他又稱，與港澳辦副主任黃柳權舉行了第二次視像會議，包括建設更多設施，增加香港的檢測能力和治療能力等，港府亦在多方面全力增加隔離設施，包括推行社區隔離設施酒店計劃、徵用新落成的公共屋邨樓宇、將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施、改裝一些室內體育中心等，一共將可提供約兩萬多個單位。

他又提到，前日參加了中聯辦線上舉辦「香港社會同心抗疫行動會商會」，號召社會各界為抗疫出力，感謝大家一呼百應，社會各界、企業、同鄉社團和地區力量加入抗疫工作，包括組織義工隊支援基層、捐贈物資、提供酒店隔離設施、籌備專屬的士專隊、借出地方作疫苗接種等，亦有不少無名英雄挺身而出抗疫。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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