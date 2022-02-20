【第五波疫情】胡定旭：本港硬件上是可以支持全民檢測　目前最為欠缺是人手

▲ 華昇診斷中心董事長胡定旭。（資料圖片）

由內地派出的施工團隊，昨日（20日）下午在竹篙灣舉行興建社區隔離及治療設施（方艙醫院）儀式，行政長官林鄭月娥出席，連同啟德一塊用地，將會興建提供10,000個隔離及治療單位。她又提到，會徵用新落成的公屋、租用酒店及改裝室內體育中心，估計將提供20,000個單位。另外，政府指亦將改裝啟德郵輪碼頭為隔離設施，設置1000張病床。

全民檢測在即，華昇診斷中心董事長胡定旭在出席一個電視節目表示，不擔心香港實驗室的檢測通量，惟現時最為欠缺的是人手，單以一個火眼實驗室而言就需500人名人員，而且需要專業的人員，所以很需要內地人員來港支援。他指，本港在硬件上是可以支持全民檢測，相比將樣本送上內地化驗，更理想的做法是由內地支援人員來港支援。

有專家建議以禁足式進行全民檢測，胡定旭表示，需要考慮香港實際情況，內地可以禁足式進行，是因為當地有足夠的配套。對於全民檢測時間，他指，當然是愈快愈好，例如天津一日內完成，惟仍需按本港實際情況，預計3天至1星期內完成已經是很好的情況，找出9成患者將傳播鏈割斷已經是最理想的情況。

對於全民檢測操作上，胡定旭指最緊要是盡快有結果，最好是24小時運作。被問到如果發現有太多個案需否再做多次，胡定旭指可參考內地做法，以風險評估方式，劃出高危地區再做多次。

胡定旭強調，除檢測找出患者外，另一個重點是隔離患者，檢測需要隔離作為配套。治療上，很多患者是較為輕症，不需要太多的醫療照顧，只需要將他們送去隔離，阻斷傳播。目前而言胡定旭認為本港醫護仍然足夠，不過當有需要時，內地醫護來港專門為染疫患者作治療是無可厚非。

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記者：李榮忠