【澳門疫情】2名港人隔離確診無病徵　上周曾與確診患者乘金巴入境

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澳門新冠病毒感染應變協調中心昨日（19日）表示，再錄得2宗香港入境個案，被列為無病徵感染者，不計入當地新冠肺炎確診個案。

應變協調中心指，在路環高頂公共衛生臨床中心隔離的2名香港居民新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，該2名人士分別是52歲女士和10歲男童，52歲女士在去年12月及今年1月共接種2劑科興疫苗，10歲男童則未曾接種疫苗。

本月13日與一名41歲女士一同在香港乘坐晚上6時開出的金巴到澳門，3人均為香港居民，被安排到麗景灣藝術酒店隔離，3人同住一間房。自本月16日起，因該名41歲女士的核酸檢測結果呈陽性，其餘2人被界定為密切接觸者而轉到路環高頂公共衛生臨床中心接受隔離。

應變協調中心指出，此2人之前每日檢測結果均為陰性，至昨日檢測結果呈陽性，2人目前均無症狀。

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責任編輯：余思嵐