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【新冠肺炎】觀塘涉違規經營派對房間及公園聚會　14男女遭票控

社會 11:33 2022/02/20

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（香港經濟日報資料圖片）

從本月10日起，公眾場所限聚令已由4人收緊至2人。警方今日（20日）表示，向6名男子發出告票，涉嫌違反防疫規例。

觀塘警區特遣隊人員昨日在區內例多處巡查，當中巡經月華街公園時，發現6名年齡介乎30至68歲的本地男子聚集。同日晚上突擊搜查觀塘區內多個處所，其間發現成業街15-17號一個單位內發現有多人聚會，單位內3男1女，年齡皆為23歲，以上人士均涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書，並向負責人申請傳票作出檢控。

另外，在偉業街146號一個單位內搗破一間違規經營的派對房間，單位內2男2女顧客，年齡介乎22至27歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。至於一名24歲姓楊的處所負責人已被捕，現正被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，禁止派對房間營業。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）則訂明，禁止在任何私人處所進行超過兩個住戶的聚集，任何人參與、組織或容許該受禁多戶聚集進行，一經定罪，最高可被判罰款港幣 25, 000 元及監禁6個月。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：余思嵐

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