【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備

▲ 張名雅兩幼子同感染Omicron，她提醒家長做好3大準備。

靚媽張名雅育有兩子，她昨於社交媒體分享，4歲大仔Mario與3歲細仔Milo一同感染Omicron，一度發高燒至40°C，為此感擔心。所幸經食藥、飲水及休息後，兩子現無大礙。她提醒家長要作三大準備，保護好自己及家人。

兒子高燒至40°C

張名雅於文中指出，日前得知家人感不適，為安全起見到檢測站進行檢測。由於檢測人數眾多，至少3天後才有結果，她回家進行自我檢測，結果顯示一條深色線及一條淺色線，未能確定是否染疫。

翌日大仔Mario出現病徵，開始發燒、咳嗽、感到疲累。她立即替兒子進行自我檢測，結果同樣顯示一條深色線及一條淺色線。當晚Mario高燒至40°C，一直發冷及顫抖，眼部周圍的皮膚泛紅，雖感疲累但睡不好，而細仔Milo的情況與哥哥差不多。為照顧兩子，她與丈夫整晚留意情況，定時為他們探熱餵藥。

所幸經食藥、飲水及休息後，兩兄弟已退燒，「好得八八九九」，現時僅胃口較差，其餘一切正常。她又感謝醫生在網上提供意見，

我同老公到而家依然是陰性，所以醫生叫我哋要小心保護自己，不要被感染，否則到時無能力照顧好小朋友。

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提醒家長做好三大準備

張名雅早前透露與丈夫已打齊三針疫苗，待兩子完全康復過後，會考慮帶他們接種疫苗。她續指雖與丈夫檢測呈陰性，但自己逐漸出現病徵，感到喉嚨乾、常常乾咳、疲累，短暫記憶也比較差，只是沒有發燒。她以過來人的身份，提醒家長做好三大準備，包括購買快速抗原測試包、兒童用退燒藥，以及時刻注意自己的情況，若感不妥要立即戴兩個口罩，進行自我隔離及快速測試，保護家人。

她又提醒家長看清楚檢測棒結果：

要留意有無好淺色好淺色嘅線，就算第二條線好淺色都係一個跡象，要加倍留意，隔24小時再做一次測試。最緊要就係唔好緊張！一緊張就會亂。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前提醒市民購買抗原測試包時，可注意產品5大說明，例如有沒有美國FDA及歐盟認證標籤，有沒有批次號，有沒有過期日以及是否針對病毒「NP」蛋白作檢測，詳情請【按此】觀看。

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責任編輯︰王明芳