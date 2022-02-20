【抗疫的士】公務員預約抗疫的士遭放飛機　司機覆「只周日開工」被質疑白逗日薪$3,000

▲ 有公務員預約抗疫的士被放飛機，司機更回覆自己「只係星期日開工」。

本地第五波疫情肆虐，確診數字連日急升，運房局聯同的士業界設立專屬的士車隊，有300架專屬「抗疫的士」於2月18日起接送輕微病徵的確診者往返診所。不過，昨日（19日）有公務員預約抗疫的士被「放飛機」，司機更回覆稱自己只在星期日開工，被質疑白逗$3,000日薪。

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有公務員於Facebook「公務員secrets」發佈一張預約抗疫的士的確認訊息截圖，並表示自己曾預約的士欲去診所看醫生，確認短訊指司機會於行程前約30分鐘聯絡，但該名公務員沒有收到電話，待至原定接送時間後，他致電司機，竟獲回覆只有星期日才開工。他在帖文發炮︰

原來日薪$3000的抗疫的士司機只係星期日先開工？收到通知唔理唔出車，咁就日日net profit $3000（inbox）#抗疫的士

▲ 「抗疫的士司機」回覆預約者，自己只有星期日才開工。（相片來源︰「公務員Secrets」fb專頁）

事件令網民譁然，一面倒斥責司機拒載、不負責任，又質疑司機每日白逗$3,000人工，點擊圖片即睇網民意見︰

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專屬的士車身上會貼有特定標示，以供市民識別，會免費接載確診者往返醫管局7間指定診所及其住所，首階段實行14天。

多名「抗疫的哥」被揭沒穿防護

運房局強調，專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括防護面罩（非駕駛時）、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試結果呈陰性才可提供服務。

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不過，連日來有多名「抗疫的士司機」被市民影到沒有身穿防護衣及面罩，更在的士內「除罩食飯」；又有片段影到有防疫司機不但未有穿上防護裝備，更與其他的士司機談天、甚至在車箱「除罩食煙」，網民擔心抗疫的士變成「播疫的士」。

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責任編輯︰羅嘉欣