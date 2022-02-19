【第五波疫情】許樹昌指「連花清瘟膠囊」未有科學數據顯示能抗疫症　建議服用必理痛等西藥紓緩

▲ 許樹昌指「連花清瘟膠囊」未有科學數據顯示能抗疫症，建議服用必理痛等西藥紓緩。

新冠疫情嚴峻，過去一星期每日新增逾千宗個案，有幾何級上升的跡象。港府專家顧問許樹昌表示，全城熱買的「連花清瘟膠囊」的成效未有科學數據顯示該藥能對抗新冠肺炎，或對抗相關病徵，建議有初期病徵者服用必理痛等西藥紓緩，若對必理痛過敏，可服用阿士匹靈來消炎及退燒。

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針對如何選擇快速抗原測試包，許樹昌在網上直播節目《健康旦》建議選擇鼻腔及咽喉合併拭子採樣的測試包，建議政府提供推薦測試包的名單；為家人採樣時避免面對面，以免飛沬近距離傳播，期間亦要佩戴2個口罩。

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至於全民檢測方面，許表示，最有效的方法是10至14天內做3次檢測，以及配合強制居家令，最佳使用鼻腔及咽喉合併拭子方法採樣，不過本港高樓大廈眾多、人口密度高，當局要解決運送物資及防止市民離開處所等實際執行問題。

同時，藥品包裝說明書已指出在下列情況下，慎服或不宜服用連花清瘟膠囊：

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有市民留言指，2月13號晚開始發燒，15號進行快速測試後對新冠病毒呈陽性，同日向衞生署呈交深喉唾液樣本，至未接獲衞生署檢測報告，現與高齡兼長期病患父母同住，家中亦沒有獨立房間隔離。許回覆稱，患者與家人須長期佩戴口罩，患者使用所有的空間及物品後須消毒，並每日進行快速抗原測試監察病情，若有氣喘等重症須立即求醫。

他續指，若患者出現高燒首日可服藥觀察病情，若2至3日後高燒不退兼出現其他病徵，可到醫管局7間指定診所求醫，強調家中有長者及兒童等高風險人士，患者不宜在家隔離，應盡快入院接受治療。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜