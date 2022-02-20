【確診治療】醫管局考慮擴充指定診所　大部分患者服用傷風咳藥紓緩病徵

▲ 高拔陞指染疫基數太大令醫院壓力大，正考慮擴充指定診所。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷。醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局正考慮擴充治療輕微病徵新冠病毒確診者的指定診所，而現時病人在公立醫院門外等候的情況，近日已有紓緩。他呼籲，市民如果病徴不嚴重，都適合到指定診所，希望能夠減低急症室負荷。

醫管局行政總裁高拔陞在一個電台節目上表示，目前7間指定診所，平均每日處理大約800多名巿民，名額暫時足夠，惟有時由於部分地區有較多爆發個案，令某一區「谷爆」，導致有市民未能成功致電預約熱線。醫管局會繼續視乎情況考慮，未來有可能會擴充指定診所。他又指，過去數日經驗，在指定診所絕大部分求診患者病情輕微，醫生會提供感染控制處理及處方傷風咳藥物，紓緩病徵。

對於早前多間公立醫院均在急症室外，安排病人露天臥床候診。高拔陞表示，雖然Omicron疫情下大部分是輕微個案，但在基數太大情況下，當中就算只得一成人需要求診，對醫院仍構成很大壓力。在外界及不同政府部門協助下，已經安排包括亞洲博覽館及不同的社區設施，協助部分長者於在返回院舍前有地點逗留，認為情況暫時穩定。他又說，現時急症室有不少個案，無論確診或初步確診，如果病徴不嚴重，都適合到指定診所，希望能夠減低急症室負荷。

至於與私家醫院及醫生合作方面，高拔陞說，現時在北大嶼山醫院工作的很多都是私家醫生及護士，當局的熱線電話，亦有私家醫生協助，向等候隔離人士給予醫學建議。另外，有藥劑師、物理治療師以至院校學生等，亦協助熱線工作。現時部分原本由公立醫院處理的手術，例如骨折手術，會轉介到私家醫院進行。

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責任編輯：李榮忠