【齊心抗疫】慈善基金捐3千盒快速檢測包　古天樂助基層抗疫度難關

▲ 古天樂捐出3千套快速檢測包。

第五波疫情持續爆發，確診數字不斷上升，市民進行日常檢測已成為生活一部份，不少人更瘋搶檢測套裝！

男神古天樂一向樂善好施，近日亦為抗疫出一份力，古仔透過慈善基金捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，於疫情下為市民送暖。

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▲ 男神古天樂一向樂善好施。（取自instagram）

為減輕基層負擔，古天樂先生透過「古天樂慈善基金」，向有需要的慈善社福機構捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，並已開始接受各機構查詢及申請，當中已接獲「鄰舍輔導會黃大仙展能中心」及「扶康會」查詢。

▲ 古天樂曾經落區派口罩。（取自instagram）

早於兩年前疫情初期，古天樂先生已從全球搜購了130萬個外科口罩，透過其「古天樂慈善基金」，向社福機構、自助組織、宗教社區服務中心等提供捐助，轉贈予全港18區有需要人士。

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而基金亦奉行優先照顧殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要的孩童及其家庭以及長者。

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另外古天樂更曾聯同鄭秀文、李珊珊及甘比一起落區派口罩，身體力行幫助小市民。

古天樂自2008年起成立「古天樂慈善基金」，捐款於內助偏遠地區建學校，古天樂於四川大地震那年（ 2008 年 ），成立了「古天樂慈善基金會」，以幫助災民重建家園，其後他並沒有停下來，之後這12年內共建了135所學校，另外還為某些地方建水窖。

此外在新冠肺炎期間，有見香港電影業受到重大打擊，於是出心出力聯同英皇電影計劃於未來兩年來推出十部港產，以保障就業，另與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款等。