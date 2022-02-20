【封區檢測】東涌逸東邨迎逸樓污水樣本呈陽性　晚上7時30分起圍封【不斷更新】

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本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高。政府今日（20日）延長圍封沙田博康邨博達樓，並圍封東涌逸東（一）邨迎逸樓。

【20:02】

政府自晚上7時30分起，指明東涌逸東（一）邨迎逸樓為「受限區域」，不包括位於地下的救世軍東涌家庭支援中心。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）約下午3時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



政府發言人表示，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時接受檢測。

【18:31】

石硤尾邨第21座共約2,150人次進行檢測，發現168宗初步陽性個案，詳情即看：【下一頁】

【12:48】

政府昨日（19日）團封沙田博康邨博達樓，在昨日的圍封檢測行動中發現94宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，政府指情況令人憂慮。鑑於博康邨博達樓具有極高感染風險，政府今日（20日）決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（21日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，受檢人士方可離開其處所。

【11:49】

沙田禾輋邨景和樓780人接受檢測，發現22宗初步陽性檢測個案（詳情即看：【下一頁】）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠