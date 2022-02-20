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【封區檢測】沙田區多廈發現陽性個案　博康邨博達樓有94宗初確【不斷更新】

社會 12:54 2022/02/20

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高。政府今日（20日）延長圍封沙田博康邨博達樓。

【12:48】

政府昨日（19日）團封沙田博康邨博達樓，在昨日的圍封檢測行動中發現94宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，政府指情況令人憂慮。鑑於博康邨博達樓具有極高感染風險，政府今日（20日）決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（21日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，受檢人士方可離開其處所。

【11:49】

沙田禾輋邨景和樓780人接受檢測，發現22宗初步陽性檢測個案（詳情即看：【下一頁】）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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