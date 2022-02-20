【疫苗接種】研究指逾8成家長憂子女衞生意識不足染疫　僅1/4人計劃讓5至11歲子女打針

▲ 研究指逾8成家長認同兒童防護意識弱增感染風險，惟僅24%願讓子女接種新冠疫苗。(機構提供圖片)

本港疫情至今有逾200宗11歲以下兒童染疫個案，早前更有兩名兒童疑染疫後亡，而港府早前亦將科興疫苗接種年齡降至3歲。不過，香港醫院藥劑師學會一項調查發現，有逾8成家長認同5至11歲子女會因衞生不足會增感染風險，但卻只有24%家長會讓子女在今年上半年打針，主要原因是為了要保護子女；而不打算讓子女打針的原因，主要是擔心疫苗的副作用、後遺症等。學會指出未打針的兒童感染風險高，即使康復後也可能出現「長新冠」後遺症，籲家長盡早為子女接種疫苗，又建議政府需盡快增加兒童疫苗接種中心及到校外展服務、以及提供各國兒童打針數據等供家長參考。

有關研究在今年1月27日至2月9日進行，共訪問322名5至15歲學童家長，了解他們對子女接種疫苗的取態。研究將5至15歲學童分為「5至11歲組」及「12至15歲組」兩個組別。在5至11歲組別方面，有82％受訪家長認同，學童衞生防護意識及不足，會增加感染新冠肺炎風險，惟僅有不足四分之一（24%）受訪家長計劃讓子女於今年上半年內接種疫苗，更有56%家長表示不會讓子女打針。至於在12至15歲組別中，有逾6成子女已打至少一針，其中39%更已打了兩針疫苗。

兩個組別的家長願讓子女打針的原因，主要是為了保護子女、方便子女外出用膳、學校要求或打針後才可恢復面授課堂等，而不打算或猶豫讓子女打針的家長中，有逾8成人是出於擔心子女打針後有副作用或死亡等，亦有近7成人認為新冠疫苗或對變種病毒無效。不過，有逾6成家長認為如外國的兒童接種數據顯示疫苗安全有效，可增加讓子女打針的意慾，亦有逾3成人認同感為陪同接種的家長提供疫苗假，以方便照顧子女。

兒科專科醫生張傑引用以色列的數據指出，逾一成兒童在染疫後會出現「長新冠」徵狀，包括胸痛及心悸、記憶力和注意力出現問題等，嚴重影響兒童的成長及學習，部份徵狀更持續達半年，惟本港未有有關方面的數據。他又說，兒童染疫後，或會令兒童出現多系統炎症綜合症 (MIS-C)，可導致心臟、肺、腎、大腦和眼睛等多個器官發炎，甚至衰竭。他強調新冠肺炎對兒童的威脅絕非如流感般輕微。

對於有不少家長因擔心疫苗的副作用或後遺症等問題，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，本港提供的兩款新冠疫苗均是安全及有效，亦可減少重症和死亡，而絕大多數兒童均適合接種。他指出在疫苗接種計劃起至今年1月31日，衞生署共接獲36宗12至15歲的心肌炎或心包炎個案，其比率為每10萬劑有19宗個案，而所有個案的徵狀均在治療後消退。

他又引述美國疾控中心數據顯示，5至11歲兒童接種復必泰後，出現心肌炎比率為0.00043%，是12至15歲兒童的十分之一，並強調疫苗對變種病毒有效，因早前已有研究顯示，復必泰抵禦變種病毒的有效率達逾9成，其亦可預防青少年入住深切治療部的有效率為98%。

他又提到，復必泰針對5至11歲兒童的第3期臨床研究，涵蓋約8%患有哮喘參與者，結果顯示疫苗安全及有效，又指出現時暫沒證據顯示，接種新冠疫苗會令濕疹病情惡化，故患濕疹的兒童可在病情穩定下打針。不過他提醒家長，若兒童患有慢性疾病，在打針前可求醫向醫生查詢。

他建議家長為保護子女，應盡快為子女接種疫苗，以減低重症及死亡的風險，又提醒他們為打復必泰的子女穿著鬆身衣物，以方便在大腿外側肌肉注射；另建議港府為以簡單易明的圖像，為家長提供兒童接種新冠疫苗數據、為陪同接種的家長提供「疫苗假」以便照顧子女，以及增加兒童社區疫苗接種中心及到校外展接種提供兩種疫苗選擇等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩