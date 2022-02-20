【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響

▲ 港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死。

早前有報道指，部分新冠肺炎患者中有睪丸疼痛的情況。香港大學微生物學系團隊的研究發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。

有關研究將倉鼠分為兩組，實驗組感染了新冠病毒，相比對照組的倉鼠則感染流感病毒，然後比較兩組倉鼠的睪丸和性激素的變化。港大微生物學系團隊的研究發現，倉鼠即使被中量的新冠病毒感染，也會出現急性睪丸損傷，慢性睪丸萎縮和血清內的睪丸酮下降。

病毒由鼻腔進入倉鼠體內感染倉鼠，新冠病毒感染組的倉鼠出現了較為輕微的自愈性肺炎， 可以不治而愈。但即使鼻腔感染倉鼠只能導致非重症的肺炎，倉鼠的精子數量和血清內的睪丸酮在4到7天之內急劇下降。在感染42到120天後，倉鼠的睪丸萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。

▲ 感倉鼠染新冠肺炎後120天睪丸萎縮的圖片。（港大微生物學系）

在顯微鏡下，可以看到睪丸出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子產的現象。感染病毒後的7到120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇教授表示，在照顧新冠肺炎復原期的男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退，例如性慾減低和生育能力降低的情況。（資料圖片）

帶領這項研究的港大微生物學系講座教授袁國勇教授表示，在照顧新冠肺炎復原期的男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退，例如性慾減低和生育能力降低的情況。不過，他指接種新冠疫苗可預防這種併發症。

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責任編輯：李榮忠