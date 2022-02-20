【防疫抗疫基金】本地漁農業界資助明起可申請　料約11000個鮮活食品批銷商及漁農生產者受惠

▲ 政府為本地漁農業界提供財政紓緩措施。（資料圖片）

本地第五波疫情肆虐，影響鮮活副食品批發市場的批銷商及本地漁農生產者的經營，港府將在第6輪「防疫抗疫基金」下向他們提供財政紓緩措施，由明日起開始接受申請，預計約有11000個鮮活食品批銷商及本地漁農生產者會受惠。

漁護署今日（20日）表示，每個在魚類統營處轄下批發市場營運的活海魚批銷商可獲100000元資助；其他每個在公營或私營副食品市場經營的鮮活食品批銷商，包括冰鮮海魚、淡水魚、蔬菜、鮮果及蛋品，但不包括活家禽及凍肉，則可獲20000元，但以相同商業登記營運多間分店的商戶的總資助額不超過100000元；每艘聘有內地漁工的漁船或收魚艇的船東亦可獲20000元；每個本地漁農生產者，包括蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場、塘魚養殖場及無聘用內地漁工的漁船或收魚艇擁有人或經營者，但不包括禽畜農場，則可獲10000元。



另外，政府會向每名貸款基金借款人提供一次性為期一年的免息延期還款安排，貸款基金的借款人須於4月25日或之前將確認接受有關安排的回條以傳真、郵寄或微信遞交。有關鮮活食品批銷商、本地漁農生產者，即蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場及塘魚養殖場擁有人或經營者的申請截止日期為4月4日，至於漁船或收魚艇船東，相關申請截止日期為5月20日。

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責任編輯：余思嵐