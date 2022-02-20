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【提防假藥】Facebook專頁出售包裝與正版有異「連花清瘟膠囊」　專頁：包裝為內地版本

社會 14:27 2022/02/20

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Facebook專頁有大量近乎斷市「連花清瘟膠囊」，但包裝與正版有異疑為假冒藥。（網上圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，網傳「連花清瘟膠囊」比必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀，甚至市面出現仿製品，近日有市民發現有facebook專頁有大量在市面上近乎斷市的「連花清瘟膠囊」，而且不以直接售的方式出售，而是以每購買其商品滿100元，就送一盒。惟其包裝與「連花清瘟膠囊」香港代理泉昌有限公司的正版包裝有異，疑似是假冒藥。專頁解釋該包裝為連花清瘟膠囊內地版，又指該批產品也是以嶺藥廠出產。

許樹昌指「連花清瘟膠囊」未有科學數據顯示能抗疫症。建議服用必理痛等西藥紓緩（詳情即看：【下一頁】）。

有市民發現一個facebook專頁有大量在市面上近乎斷市的「連花清瘟膠囊」，專頁聲稱他們全體總動員，用不同方法為香港朋友四出尋找，在不同渠道和藥店，大量掃入「連花清瘟膠囊」，而且他們位處內地德慶縣回龍鎮升平村，比較偏遠，貨存可能略多。又指近日接到很多朋友查詢，想大批購買連花清瘟膠囊，惺他們只送不售，表示炒賣從來不是其營銷手法，特別是在疫情嚴重的時候，更加不想涉及任何炒賣或轉售圖利的活動。

惟他們所提供的「連花清瘟膠囊」包裝與「連花清瘟膠囊」香港代理泉昌有限公司完全不同，疑似是假冒藥。香港代理泉昌有限公司表示，近日在香港市面發現未經註冊的仿似、偽冒及影射的連花清溫膠囊，對此事極為關注。為保障市民用藥安全，讓市民大眾分辨出在香港註冊的連花清瘟膠囊，現提供以下包裝圖片及描述供參考。

    點擊圖片放大
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翻查資料，該facebook專頁是聲稱通過開發肇慶市德慶縣升平村為本的養蜂產業，培訓產業相關技術，專門協助村民，提升技能，增加收入，吸引更多婦女留在家鄉工作，同時能夠照顧老幼，從源頭幫助家庭，減少留守兒童。

TOPick已向該專頁及海關查詢。專頁回覆指，該包裝為連花清瘟膠囊為內地版，又指連花清瘟膠囊也是以嶺藥廠出產。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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