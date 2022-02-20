【疫苗接種】當局下調幼稚園及小學到校打針門檻　達100人即可安排服務

▲ 政府早前下調科興疫苗接種年齡至3歲。（資料圖片）

政府早前下調科興疫苗接種年齡至3歲，公務員事務局日前向全港學校發信，當中下調幼稚園及小學疫苗外展服務的人數門檻，接種人數達100人或以上，就可以安排有關服務。

公務員事務局向全港中小學、特殊學校、提供非本地課程的學校、幼稚園及幼兒中心發信，指出當局已將科興疫苗的接種年齡降至3歲，如幼稚園及小學希望獲政府協助，配對外展醫生到校提供疫苗接種服務，人數門檻由150人改為100人。

另外，政府亦會繼續為學校提供預約及接送服務，到社區疫苗接種中心或衞生署轄下指定學生健康服務中心；中小學或幼稚園亦可自行安排「疫苗資助學校外展」服務的醫生到校接種科興疫苗。除透過學校安排外，家長和監護人亦可自行為子女預約到社區疫苗接種中心、指定普通科門診診所或衞生署轄下指定學生健康服務中心，接種科興疫苗。

當局亦提醒，學生與一同參與接種疫苗人士，例如家長和監護人，須帶同身份證明文件，如果學生的身份證明文件中沒有其照片，接種時須出示帶有學生照片的學校證明文件，例如學校手冊。

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責任編輯：黃悅晴