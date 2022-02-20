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【新冠肺炎】黃錦星司機快速測試初步陽性　黃錦星會居家工作等樣本有化驗結果

社會 14:26 2022/02/20

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黃錦星已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性　。（資料圖片）

環境局今日（20日）表示，一名司機今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，該名司機會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。

局方指﹐該名司機負責為環境局局長黃錦星擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為本月19日。
　　 
局方稱黃錦星已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，黃錦星會居家工作直至樣本有化驗結果。而黃錦星原定今日下午出席內地專家團會議，向專家團介紹全港污水監測計劃，現改以視像出席會議。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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