【MIRROR成員】曾被錯認為教主Anson Lo　姜濤拍片「示威」兼大讚小妹妹叻

▲ 姜濤終於沒有被小妹妹認錯為教主啦！

MIRROR成員兼人氣王姜濤近日埋首拍攝ViuTV新劇《季前賽》，早前姜濤被同劇的小演員阿Bean誤認為教主Anson Lo，更遭ERROR成員郭嘉駿（193）取笑！

而昨晚姜濤於IG分享短片，片中小妹妹Bean正確叫出姜濤名字，更說：「我依家知你英文名唔係叫Anson Lo。」，難怪姜濤拍片示威啦。而Bean妹妹似乎很受歡迎，引來姜濤跟另一成員邱士縉「爭女」，Stanley對姜濤說：「唔好再聊（撩）睛晴啦吓」。

【MIRRORXERROR】小女孩誤認姜濤為Anson Lo 193提出一個問題令場面更尷尬

▲ 姜濤於IG分享跟小妹妹的互動短片。（IG影片）

事緣日前姜濤於IG上載一段等開工時拍攝的影片，片中見他問同場的小演員Bean：「妹妹，我係邊個？」小女孩認錯他為MIRROR另一人氣成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），姜濤聞言即無奈表示：「我係Anson Lo。」

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然後ERROR成員193（郭嘉駿）突然亂入，問小女孩：「我係邊個呀？」竟然被小女孩認出回答：「193。」，場面尷尬又搞笑！

▲ 姜濤跟Stanley「爭女」，無聊又搞笑呀！（IG影片）

昨日（19日）姜濤上載另一條跟Bean妹妹對話的影片，他向Bean問亮：「我係邊個？」Bean妹妹答說:「你係姜濤，我依家知你英文名唔係叫Anson Lo。」Bean妹妹今次終於沒答錯，姜濤露出開心又得戚的笑容，更於IG留言：「叻！」

而姜濤似乎很喜歡小孩子，埋位前不時逗玩Bean妹妹，邱士縉（Stanley ）於IG上載一條跟姜濤「爭女」的影片，只見姜濤要求小妹妹Bean於MIRROR裡挑選一個，小妹妹即說：「全部都識。」

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扁晒嘴的姜濤即堅持要Bean妹妹揀其中一個，令她顯得有點為難，此時Stanley走過來問姜濤：「做咩搞我個女呀？」姜濤即反問：「邊個搞你個女？」

Stanley即拖走Bean妹妹兼說：「晴晴，我哋返嚟啦！」姜濤即笑指Stanley為怪叔叔。

另外近日氣溫急跌，姜濤、郭嘉駿、邱士縉跟強尼日前捱冷於戶外拍攝，當中193帶備暖包跟毛毯來保暖，可惜最後被姜濤搶去。

▲ 姜濤於戶外捱冷開劇。（IG影片）

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193即於IG限時動態分享一短片，他邊拍片邊問姜濤：「做乜偷我條巾呀？」姜濤即說：1「好凍呀！」只見他以毛巾包裹全身。