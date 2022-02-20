【疫苗通行證】嶺大師生周四起要打至少一針　學生如因此不獲准入校園將視為缺課

▲ 嶺大指，不獲准進入校園的學生會被視為缺席，如缺席累計逾30日，會被視為非正式退學。（資料圖片）

本港將於本月24日實施疫苗通行證，各大學早前亦陸續公布相關安排。嶺南大學周五（18日）向師生交待更多細節，當中提到，當恢復面授課堂時，不獲准進入校園的學生會被視為缺席，如缺席累計逾30日，會被視為非正式退學（unofficially withdrawn from studies）。

嶺南大學早前表示將於2月24日起實施疫苗通行證，所有進入校園人士，須接種一劑疫苗，並在4月21日前接種兩劑；如因醫療原因獲豁免，則須每3日進行一次病毒檢測，校方接受深喉唾液檢測結果，不接受快速測試結果。所有人士進入校園時須使用安心出行應用程式。

嶺大指，如學生在恢復面授課堂時，不獲准進入校園，會被視為缺課；缺課累計逾30日，會視為非正式退學；缺課起過三分一學期，就讀科目將不獲評核及計算學分。至於教職員，如不能進入校園，則要申請年假或無薪假。

嶺大學生會於社交平台表示，反對校方以行政手段及學業成績，懲罰選擇不接種疫苗的同學，譴責校方漠視民意。學生會又促請校方與學生會商討防疫措施安排，並已向衞生安全及環境委員會(HSEC)發邀請信，要求開會商討。

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記者：黃悅晴