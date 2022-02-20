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【財政預算案】預算案封面再用啡色　陳茂波：相信香港土壤經悉心澆灌　可有更美好未來

政治 15:05 2022/02/20

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陳茂波在網誌上載相片，預告新一份預算案封面採用了啡色，又透露近日正為首次以視象方式宣讀，努力綵排做好準備。（陳茂波網誌）

財政預算案將於本周三發表，財政司司長陳茂波今日在網誌指，第5波疫情嚴重打擊本港經濟，強調政府要全力抗擊疫情，也要盡力為市民和中小企紓困。

陳茂波表示，本港近月形勢急速惡化，嚴重打擊經濟活動及社會運作，令原本自去年開始處於復蘇軌道上的經濟，遇上突如期來的沉重壓力，形容與預算案諮詢初期情況相距甚遠。

他表示，政府需要積極應對挑戰，配備充足資源，全力抗擊疫情；也要盡力為市民和中小企紓困，穩住大家的信心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。

陳茂波續指，香港需要同心合力，盡快遏止這一波疫情，強調是關係到市民的健康、公共服務的維持、打工仔的飯碗，以至整體社會和經濟的正常運作；同時要小心防範複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動香港細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險。

他在網誌同時上載相片，預告新一份預算案封面採用了啡色，是繼前年採用淺啡色後，再次採用啡色系。他形容是反映他在編製時的思緒，解釋泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份，可以讓樹苗茁壯成長，強調樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。

陳茂波表示，堅信「一國兩制」下香港這片土壤，只要我們悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來。他又強調，中央的堅實支持，讓香港更加堅定意志、堅強信心、堅決行動。

受疫情影響，陳茂波今年會改以視像方式，發表本屆政府最後一份財政預算案。他表示，近日正努力綵排做好準備。

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責任編輯：胡偉明

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